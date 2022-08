Mediaset está viviendo un auténtico terremoto. Después de varias reestructuraciones de plantilla y cancelaciones de programas como Viva la vida, la empresa de Paolo Vasile ha vuelto a dar un giro de 180 grados. Esta vez, la cadena ha decidido externalizar el servicio de maquillaje y peluquería, lo que ha quedado traducido en un despido inmediato de 18 personas que llevan trabajando varios años para la cadena. Se trata del segundo varapalo de Mediaset, pues a principios de año la compañía ya prescindió de sus tres profesionales de sastrería. Unas decisiones muy criticadas por los colabores más conocidos de la cadena, que no entienden estos cambios tan repentinos.

Una noticia que llega tan solo unos días después de que Viva la vida se despidiera para siempre de la televisión, dando paso a Viva el verano en su lugar. Su cancelación se hizo pública a principios de junio y quedó enmarcada en ese proceso de transformación que parecía haber emprendido la cadena para remontar sus datos de audiencia y recuperar el liderazgo. El pasado domingo, 24 de julio, todos los colaboradores y la presentadora se despidieron del espacio televisivo, tras cinco años dando contenido y amenizando las tardes del fin de semana. Emma García, muy emocionada por cerrar esta etapa, quiso dar las gracias a todo el equipo y a los espectadores por haberle dado esta oportunidad que tantos años ha durado. Un periodo al frente de un programa de tal calibre en el que la conductora vivió momentos muy intensos, bonitos e inolvidables a partes iguales.

Emma García saltó a la televisión de ámbito nacional trabajando en Telecinco, donde fue presentadora de A tu lado desde 2002 hasta 2007. En 2008 y 2010, se hizo cargo del debate de Supervivientes, para más tarde presentar El juego de tu vida hasta 2010. Su trabajo más largo como presentadora fue en Mujeres y hombres y viceversa, donde estuvo al frente durante 10 años. Después de trabajar en Nada es igual o Materia reservada, la cúpula de Mediaset decidió apartarla del dating show de parejas para ser sustituida por Toñi Moreno. De este modo, Emma pasó a presentar Viva la vida el 10 de noviembre de 2018 hasta hoy.

Otra de las presentadoras más intermitentes de la cadena fue precisamente Toñi Moreno. Su andadura en la comunicación comenzó con 14 años, en Telesanlúcar, la televisión local de Sanlúcar de Barrameda, donde debutó frente a las cámaras. Tras varios trabajos en cadenas como Antena3 o Cuatro, la televisiva fichó por Telecinco en 2017 para conducir Viva la vida. Después de un año y medio al frente del programa, Mediaset hizo un intercambio de presentadoras y Toñi pasó a presentar Mujeres y hombres y viceversa en 2018. Un año después, colaboró en Supervivientes y en 2020 en La casa fuerte, justo cuando la cadena anunció que el dating show de parejas cambiaba de presentador, siendo Jesús Vázquez su sustituto. Durante el período estival de 2020 y 2021, Toñi regresó al frente de Viva la vida, para en 2022 presentar el debate dominical de Secret Story y ahora es la conductora de Déjate querer.

Otra de las despedidas más sonadas fue la de Carlota Corredera quien, después de 13 años de intenso trabajo y compromiso, tuvo que decir adiós a Sálvame. Empezó como directora y pasó a convertirse en presentadora del espacio, poniendo el corazón en los asuntos más complicados y ganándose el papel de una de las personas más fuertes y de mayor notoriedad del formato, tanto detrás como delante de las cámaras. Aunque su andadura televisiva comenzó en Antena3, poco tiempo después pasó a Telecinco para quedarse. Dirigió programas como TNT, El laberinto de la memoria u Hormigas blancas y, en 2009, le dieron la oportunidad de dirigir Sálvame y Sálvame Deluxe. A finales de 2016, anunció su fichaje como nueva presentadora de Cámbiame y en 2021 comenzó a presentar el debate de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Tras esto, su andadura en Mediaset finalizó.

Otra de las presentadoras más conocidas y fugaces de la casa fue Nagore Robles, que unió lazos con Telecinco en 2009, cuando se presentó al casting de Gran Hermano y resultó ser la cuarta expulsada con el mayor porcentaje en la historia del reality en España. El éxito de esa edición hizo que la cadena contase con ella para futuros proyectos televisivos, siendo asidua en los debates de Supervivientes entre otros formatos televisivos. En 2012 fichó como colaboradora en El programa de Ana Rosa y, un año más tarde, como asesora en Mujeres y hombres y viceversa, donde se convirtió en presentadora durante la baja maternal de Toñi Moreno entre 2019 y 2020. Al año siguiente, estrenó su primer programa propio como conductora, Sobreviviré, que renovó por segunda temporada tras el éxito de la primera edición.

En marzo de 2022 comenzó a presentar el dating show Baila conmigo en Cuatro, programa que finalmente se canceló. Desde entonces, mucho se ha hablado de la ausencia de Nagore en Mediaset, una cuestión que ella quiso zanjar: “Las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen”. Así, dejó claro que se alejaba por un tiempo de los focos, aunque no era una retirada definitiva de la pequeña pantalla.