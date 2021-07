Nagore Robles está viviendo el que quizá su momento más dulce desde que desembarcó en la televisión. Gracias a su programa ‘Sobreviviré’ ha conseguido el sueño de poder ser presentadora. Lo que nació como una apuesta de Mitele Plus para comentar realities se ha ganado la confianza de la audiencia. Funciona de maravilla y ahora recoge los frutos del trabajo realizado.

El grupo de comunicación ha dado a conocer que el show conducido por la vasca ha renovado otro año en antena, pero con cambios significativos. Tendrá un horario de sobremesa, de lunes a jueves, día en el que redoblará su apuesta porque de madrugada también tendrá programa de madrugada con el fin de analizar el reality que esté emitiendo Telecinco y/o Cuatro en ese momento. Coincidirá en franja horaria con la gran e indiscutible apuesta de Mediaset para las tardes de entre diario, ‘Sálvame’.

‘Sobreviviré’ nació con la idea de llevar a los hogares españoles la actualidad de ‘Supervivientes 2021’ pero con un toque rebelde y díscolo, más bien dirigido al público español. ‘Influencers’ y ‘tiktokers’ han colaborado en él. Una fórmula que definen desde Mediaset como «talk show, backstage y salseo digital». Los datos que arrojan sus primeros meses de vida han convencido a la cúpula de ampliar su horario. Hay que recordar que anteriormente ya hicieron otra intentona con ‘Aventura extrema’, que comentaba la actualidad de ‘Supervivientes’ y que estaba presentado por Sofía Suescun. Sin embargo, no cumplió las expectativas y fue retirado de la parrilla tras emitir 33 entregas.

De vuelta a Nagore Robles, esto supone todo un espaldarazo a su incipiente carrera como presentadora. Antes solo había ejercido el rol de presentadora sustituta en el extinto ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. En ‘Sobreviviré’ ha encontrado la horma de su zapato y en septiembre volverá con nuevas andanzas.

Una buena muestra de la comodidad que ha sentido conduciendo este programa y de lo a gusto que se ha encontrado es que ha abierto su corazón. Nagore es una persona especialmente hermética en lo que a su vida privada se refiere. Hace unas semanas, la de Basauri recordó cómo afrontó la muerte de una de sus mejores amigas y la manera en la que consiguió salir adelante.

Me ocurrió algo. Mi mejor, amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer. Estuve a su lado cada día, era un motivo para…ella me decía ‘si supieras la luz que me das’ y yo la veía súper enfermita y decía:’ si supieras la vida que me estás dando’. Es la relación más importante que he tenido en mi vida. Fue una enfermedad muy larga, fueron seis años. Después de muchas operaciones en el doce de octubre, nos dicen que poco más se puede hacer…», comenzaba explicando.

Nagore Robles recordó cómo fue «el último viaje» que hicieron juntas: «Fue maravilloso, fue una despedida muy bonita. A la vuelta de ese viaje yo iba a casa destrozada pero nunca le mostré a ella como estaba. Llegaba a casa con mi chica y me rompía. Ella me decía, no puedes acabar así porque acabarás rota. Llegué de ese viaje y me dijo: 'tengo un regalo para ti», narraba. «Fuimos a casa de una amiga y salió una bolita pequeñita. Era mi perro Nash. Me salvó la vida. Yo decía: ¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro? Cuánto bien pueden hacer, cuánto amor dan, son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto y darnos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida.