Este domingo 24 de julio Viva la Vida cerraba una etapa en Telecinco. El formato, que ha estado en antena desde 2017 decía adiós a cinco años en los que cuatro de ellos Emma García ha estado siendo el hilo conductor del mismo y en el que se trataban los temas más candentes de la crónica social de nuestro país. Como era de esperar, la periodista no podía dejar pasar la ocasión para despedirse de este cierre de ciclo.

Visiblemente emocionada, la comunicadora miraba al objetivo de la cámara para decir sus primeras palabras, que como no podían ser otra forma, iban cargadas de sentimiento y mucho cariño para todas aquellas personas que formaron parte del programa. “Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusión y humildad y con ganas de aprender”, comenzaba diciendo.

“Ha sido fácil gracias a vosotros. Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros”, añadía. “Cuando os miro me emociono mucho, cierro una etapa maravillosa en la que asumí un reto con ilusión y humildad, pero sobre todo muchas ganas de aprender. Me propuse una cosa y era mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo como yo soy y esa parte introvertida, pero ha sido fácil gracias a vosotros, me he sentido tan arropada”, comentaba con los ojos vidriosos.“Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo”, insistía García.

Un adiós que estuvo cargado de emoción hasta el último segundo, ya que también sonaba de fondo un coro, que interpretó la canción Viva la Vida de Coldplay y que, se convertía así en el himno del programa. Momento en el que los presentes en el plató rompían a llorar, desde redactores hasta el equipo técnico, pasando por los directores. Era entonces, cuando Emma García miraba de nuevo a cámara para dirigirse a la audiencia que los han acompañado durante todos estos años. “Gracias y hasta siempre”, finalizaba mientras se iban apagando los focos del plató.

El nuevo proyecto de Emma García

Emma García continuará formando parte de Mediaset, ya que su próximo proyecto está ligado a Telecinco, tal y como pudo conocer la revista Semana. La presentadora se embarcará así en un nuevo reto profesional en el que debutará la última semana de septiembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

Por ahora, Emma aprovechará la temporada estival para desconectar y cargar pilas de cara a la nueva temporada que afronta con la misma ilusión que siempre que inicia una nueva andadura televisiva. Es necesario recordar que, la periodista se ha convertido en una de las presentadoras más aclamadas de nuestro país gracias a su larga trayectoria profesional.