Carlota Corredera dice adiós a ‘Sálvame’: así está siendo su despedida más emotiva

Podría decirse que está teniendo lugar una de las peores pesadillas de Sálvame. Pese a haberse cumplido un año desde que su productora sacara a la luz Rocío, contar la verdad para seguir viva, disparando así sus audiencias, algunos miembros de la cúpula han decidido tomar medidas en un intento por lograr que el share vuelva a ser igual que en años anteriores. Una tarea que ha comenzado con un “baile de sillas” que ha llevado a algunos miembros del equipo como David Valldeperas a tener que abandonar su puesto como colaborador.

Pero él no ha sido el único que se ha visto obligado a dejar su sitio habitual. Era hace tan solo un par de días cuando La Fábrica de la Tele lanzaba un comunicado en el que aseguraba que Carlota Corredera dejaría de ser presentadora de Sálvame este mismo viernes, pasando muy pronto a formar parte de otro proyecto de la cadena. Un hecho totalmente inesperado por el que el programa se ha encargado de organizar un especial a la gallega que ha dado su pistoletazo de salida esta misma tarde a las 17:00 en Sálvame Naranja.

Visiblemente emocionada, Carlota Corredera se sentaba en su silla habitual en el centro del plató para visualizar un emotivo vídeo que le habían preparado sus compañeros. En él se remontaban al 1 de septiembre de 2014, cuando la presentadora cogía por primera vez las riendas del programa de las tardes de Telecinco para dar comienzo a una etapa cargada de éxitos. Unos minutos más tarde, todos sus compañeros se ponían en pie para bailar Me va, Me va, una canción de Julio Iglesias que Terelu Campos ha interpretado dejando la vergüenza aparcada y a la que después se ha sumado la protagonista en cuestión, mientras que el equipo dejaba claro que, durante esta tarde y de manera excepcional, la gallega no contaría con un guion estipulado con el fin de hacer frente a todas las sorpresas que le deparaban.

La primera de éstas llegaba de la mano de la hija de María Teresa Campos. Tras su actuación, Terelu cogía un paquete para dárselo directamente a Carlota. Mientras lo abría, la periodista no podía evitar el llanto, el cual fue más intenso cuando vio que lo que contenía el regalo era un pequeño cuadro con una foto de ambas. Pero la presentadora de Sálvame Lemon Tea no fue la única que tuvo unas palabras bonitas para Carlota. Más tarde, José Antonio León interrumpía la conexión que estaba llevando a cabo en Sevilla para echar la vista atrás, concretamente al momento en el que, hace más de una década, Corredera le realizó un casting para trabajar, y posteriormente le dio algunos consejos para que su carrera profesional despegara con éxito. Unas palabras que el profesional no ha olvidado y que ha recordado en un día muy especial para la de Galicia.

La tarde seguía adelante, y la presentadora recibía una llamada completamente inesperada. Esta no era otra que la de Jorge Javier Vázquez, que también quiso dedicar unas palabras a su compañera cargadas de positividad por todo lo que le depara de cara al futuro. Y es que, el de Badalona animaba a la comunicadora a «recoger la lona» y probar suerte en otros espacios, ya que considera que en este oficio «de titiriteros» la magia está en ir de un lado para otro.