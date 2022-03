Belén Esteban presentará la nueva versión de ‘El diario de Patricia’ en Telecinco

Una nueva era ha comenzado en Sálvame. Teniendo en cuenta los muchos movimientos en los que se han visto envueltos tanto el programa como sus colaboradores, varios de ellos han optado por ampliar horizontes y quién sabe si dar cabida a otros espacios también televisivos. Este es el caso de Belén Esteban, que pese a ser uno de los rostros más visibles del programa de las tardes de Telecinco, ha dado un paso más allá en un proyecto del que pronto sabremos más detalles.

Ha sido durante la presentación del libro de Tania Martínez, directora general de Semana, cuando la también conocida como “princesa del pueblo” ha aprovechado para hablar con algunos de los reporteros allí presentes sobre la nueva iniciativa que llevará a cabo próximamente. La ex de Jesulín de Ubrique ha asegurado verse “estupenda, mejor que nunca”. Y no es para menos, ya que ha confesado estar envuelta “en un nuevo proyecto de televisión con el que está muy ilusionada”, y en el que, además, “hará de presentadora”. Y es que, según pudo saber YOTELE en exclusiva, Sálvame ha planeado levantar sus audiencias con un talk show con diferentes invitados, a los que Belén tendrá la oportunidad de entrevistar para interesarse por sus vivencias y darles un final feliz. Aunque el medio citado no ha desvelado más detalles sobre el estreno, se prevé que sea en los próximos días en torno a las 19:00 y las 20:00 horas con el objetivo de poner el broche de oro a un programa que recientemente también ha modificado su estructura directiva, poniendo a Óscar Cornejo al frente y a David Valldeperas como un colaborador más. No obstante, este último podría también haberse hecho un hueco en este nuevo proyecto, ya que Esteban ha preferido no confirmar ni desmentir que él pueda ser uno de los directores encargados de llevarlo a cabo.

Por otro lado, la de Paracuellos tampoco ha dejado pasar la oportunidad de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social del país, entre los que está el reciente juicio de Isabel Pantoja. Un durísimo varapalo para la familia de la cantante, y especialmente para Anabel, de la que ha confirmado que “está muy mal”, ya que el trato que recibió la tonadillera durante la última sesión judicial “no le parece ni medio normal”, aunque “deba pagar lo que sea si lo ha hecho mal”. Además, se ha reafirmado en la idea de que “Agustín es la persona que siempre ha estado al lado de Isabel”, pese a que las últimas vivencias probablemente hayan hecho que a Kiko “se le haya tenido que remover ver a su madre en el banquillo”. Más aún después de que salieran a la luz las impactantes declaraciones de Fran Rivera contra Isabel en Antena 3, las cuales Belén considera “muy duras”: “Todo lo malo que le pase se lo merece. Es mala”, apuntaba el diestro, refiriéndose a la que fuera esposa de su padre. Por su parte, el DJ ha admitido a través de sus redes sociales que “no fue un momento precisamente bonito”, y que, por muchos encontronazos que haya tenido con su progenitora “no deja de ser su madre”.