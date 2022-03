Belén Esteban se sincera sobre cómo quiere que sea su entierro

Belén Esteban no ha dudado en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Amador Mohedano la pasada semana en el plató de Deluxe. El hermano de Rocío Jurado ha regresado a la televisión para comentar toda la situación que está atravesando su familia en los últimos meses, a raíz de las revelaciones de Rocío Carrasco en diferentes espacios en televisión.

Al margen de cuestiones de análisis del testimonio de Amador Mohedano, la colaboradora ha sorprendido a la audiencia y a sus propios compañeros con unas impactantes e inesperadas declaraciones. Y es que Belén Esteban ha explicado cómo quiere que sea su entierro. Unas declaraciones que se han producido a raíz de los comentarios de Mohedano sobre el final de su hermana y el reparto de su herencia, que todavía hoy genera polémicas.

Unas palabras que, como es lógico, han generado cierto estupor, aunque Belén no tiene ninguna dolencia ni teme por su vida. La colaboradora ha explicado en su intervención en Sálvame cómo desea que sea su despedida. «Yo no me quiero morir, yo he nacido aquí para ser feliz y para vivir», ha asegurado Belén. «Yo no quiero llegar tampoco muy vieja, como en la película de Brad Pitt en la que todos mueren y él sigue viviendo y cada vez es más mayor. Yo quiero llegar a los 102», ha recalcado la colaboradora entre risas. Belén se refería al filme El curioso caso de Benjamin Button, en el que el protagonista nace siendo un anciano y a medida que cumple años va rejuveneciendo, mientras que las personas que han estado a su lado mueren poco a poco.

Belén Esteban ha comentado también que le gustaría que en su funeral sonara un tema del grupo Daft Punk, en concreto, uno de los más conocidos de la banda: One more time, que se caracteriza por su letra alegre y su ritmo electrónico. Además, ha recalcado en que no sea un momento de tristeza: «y no quiero que lloren», ha especificado. Unas palabras que han provocado una curiosa reacción en uno de sus compañeros, en concreto, Kiko Matamoros, que ha bromeado con el asunto: «si te mueres con 102 años y lo pesada que eres no va a llorar nadie. 102 años aguantándote…», ha sentenciado el colaborador.

Una broma que ha propiciado una breve pero divertida discusión entre ambos: «¿y no me echas de menos cuando no estoy? Di la verdad», ha preguntado ella, a lo que Kiko Matamoros ha respondido: «¿Por qué tengo que decir la verdad en público? Somos actores», ha dicho de manera muy tajante. Unas palabras a las que Belén Esteban no ha dudado en responder, negando que ella interprete un papel en televisión: «yo no soy actora», en lugar de utilizar el término correcto para hacer referencia a las mujeres que desarrollan esta profesión, esto es, actrices.