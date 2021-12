David Valldeperas va a despedir el 2021 de la mejor manera posible, ilusionado en el amor. El culpable no es otro que un compañero de Mediaset, junto con el que se ha dejado ver en actitud muy cariñosa en diferentes planes. Se trata de Miquel Valls, reportero de El programa de Ana Rosa y presentador del espacio 8maniacs en el canal autonómico 8tv.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Valls (@miquelvallstv)

Pese a ser director del programa referencia en crónica social de la televisión, el catalán siempre ha sido siempre muy cuidadoso con su vida privada hasta el punto de evitar que sus andanzas sentimentales trasciendan más de la cuenta. Algo que no ha podido evitar al publicarse en la revista Lecturas sus imágenes junto a su nueva ilusión en una comida con su gran amiga Carlota Corredera. Allí se podrían haber dedicado gestos muy cariñosos, según la citada publicación.

No se conocen demasiados detalles acerca de una pareja que apunta a haberse formado hace unos meses. Sus compañeros de cadena no han dudado en bromear sobre este asunto. Jorge Javier Vázquez le tiraba una pullita a David Valldeperas sobre sus planes para Nochevieja ya que, según parece, habría planeado una escapada para fin de año junto a Miquel Valls.

Por su parte, Patricia Pardo, no dudaba en lanzarse de cabeza a la piscina y durante una conexión con el reportero, que se encontraba a las puertas de una administración de lotería, le decía lo siguiente: «Miquel, hoy te veo diferente… ¿Estás enamorado?». Valls se quedaba en shock y se hacía el loco: «Hay un fallo en la conexión y no os escucho bien…», vacilaba. Y es que de momento no se quiere pronunciar sobre un amor que camina por los cauces de la discreción.

El periodista es muy conocido dentro de la cadena y tiene amistad con la propia Patricia Pardo, con Kike Calleja o con su jefa Ana Rosa Quintana. Además, comparte con su nuevo chico la pasión por viajar. Entre los destinos que ha visitado últimamente se encuentran Nueva York, Salzburgo, París o Marrakech. ¿Cuál será el primer gran viaje de los dos?

Esta ilusión llega a la vida de Valldeperas para mejorar un 2021 que en ningún caso ha sido demasiado positivo. En lo laboral todo marcha en orden puesto que sigue al frente de Sálvame. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en lo personal ya que ha sufrido dos grandes pérdidas, la de su compañera y amiga Mila Ximénez, así como la de su madre.

En sendos duelos tuvo el apoyo de su expareja, el ilustrador Xoan Viqueira, junto a quien compartió una relación de 10 años que se terminó cuando David Valldeperas se interesó por la paternidad, algo que no cuadraba con los deseos de su pareja por entonces. Sin ningún tipo de enfrentamiento ni rencor, los dos decidieron que lo mejor era reiniciar sus caminos, algo que el catalán parece haber hecho ya.