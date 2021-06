Era el día de Mila Ximénez en ‘Sálvame’, aunque todo el equipo hubiera preferido no hacer un programa similar. Pero un año después de aquella terrible llamada de su compañera en la que anunciaba que se le había detectado un cáncer de pulmón, la enfermedad se la llevó. No sin antes haber llevado a cabo una ardua lucha con la fuerza y las ganas de vivir que le caracterizaban. Mila falleció el miércoles 23 de junio, el único día que no había programa debido a la celebración de la Eurocopa. Pero sí hubo un recuerdo para ella de todos los que durante más de diez años compartieron cada tarde con la periodista andaluza.

Solo fue el aperitivo de lo que, con tanto cariño estuvieron gestando, para dedicarle la edición más triste y más especial del espacio de las tardes de Telecinco, que tan feliz la hizo. Hubo lágrimas, sonrisas, música en directo con artistas que entonaron las canciones favoritas de la tertuliana. Y también hubo conexiones -con Kiko Matamoros y con Kiko Rivera, entre otros-, aunque la única que hizo romperse a Jorge Javier fue la de Alba Santana. Quiso devolverles el inmenso cariño que su madre recibió de todos durante sus años de trabajo y también el que le había llegado a ella misma en estos dos días.

El amor y el cariño era mutuo y ‘Sálvame’ guardaba ‘la traca final’ para poner el broche de oro a esta emisión que llevó por nombre “Eterna Mila”. El tenerla con ellos se tradujo en una despedida simbólica. Con Juan Peña entonando, en la azotea de la cadena, el ‘A mi manera’, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y Kiko Hernández soltaron al cielo una enorme ‘M’ formada por globos amarillos pidiendo un deseo.

El del presentador no fue otro que el de volver a ver a su amiga. El de Kiko que tuviera un buen viaje y que todo sea fácil para los suyos, mientras que el de Belén, que Mila encuentre su lugar. Y terminó haciendo una petición: “Cuando nos tengamos que ir, que nos tenga una zona VIP especial”, dijo emocionada.

Su lugar de trabajo ahora será ‘El plató de Mila’

Han sido nueve años desde que Mila Ximénez pisara el plató de ‘Sálvame’. Fue su gran paso al estrellato. Hasta ese momento había ejercido de colaboradora y polemista, pero este era su momento. Lo supo aprovechar. Se hizo un hueco imprescindible entre sus compañeros, pasó a ser personaje y conquistó a la audiencia con su simpatía, su ironía, sus enfados cuando tenía que disfrazarse.

Así que el espacio que se convirtió en su segunda casa, donde pasó tantas horas y vivió tantos momentos, será a partir de ahora ‘El plató Mila Ximénez’. Un lugar que estará presidido por un enorme grafiti con la cara de la inolvidable comunicadora. “Eterna Mila”.