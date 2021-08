David Valldeperas ha sufrido un nuevo revés. El pasado 23 de junio tuvo que despedirse de su amiga y una de las colaboradoras más queridas y carismáticas de ‘Sálvame’, Mila Ximénez, que luchó un año contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron. Ahora, el director ha tenido que decir adiós a otra de las personas más importantes de su vida. Su madre ha fallecido a los 91 años de edad. Una noticia que ha dejado completamente desolado a Valldeperas, que no ha dudado en realizar un bonito y sentido homenaje a su progenitora a través de su cuenta de Instagram.

El periodista ha publicado en un ‘post’ una serie de instantáneas en las que aparece Mareta. “Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros”, ha empezado diciendo David. Después, ha añadido que “Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto, pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy”. Ha finalizado el escrito recalcando que a partir de ahora “el mundo será diferente”. “Te quiero”, ha sentenciado con mucho dolor el presentador.

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de numerosos comentarios repletos de cariño. “¡Guapo lo siento mucho! ¡Son unas palabras preciosas! Todo mi cariño”, ha escrito Sergi Ferre. Por su parte, Omar Suárez ha comentado que “Mucho ánimo, qué texto más bonito”. Nagore Robles, María Patiño, Raúl Gómez, Adriana Abenia, Victo Sandoval, Suso, Alonso Caparros, entre otros, han mostrado sus condolencias a David Valldeperas.

Días atrás, el director se había ausentado en el plató d ‘Sálvame’, lugar donde cada tarde trabaja. El pasado jueves, nada más empezar el programa, Carlota Corredera se dirigía mirando a cámara con semblante serio y mandó un cálido abrazo a su compañero. «No puede estar aquí, pero le mandamos un beso muy fuerte», expresó. Anabel Pantoja, que también se encontraba en el plató, también quiso dedicarle un mensaje. «Esperamos que este documental por lo menos te de ánimos y te sirva como un poco de aliento», dijo la prima de Kiko Rivera haciendo referencia al estreno de su inesperado documental.

Xoan Viqueira, su expareja, también le ha dedicado unas bonitas palabras con las que ha recalcado que siempre estará a su lado: “La vida te pone delante personas a las que es imposible olvidar y la Lluiseta es una de ellas. Me siento tremendamente afortunado de haber compartido con ella y con una de sus personas favoritas muchos momentos, por que si hay algo con lo que me quedo de ella es con sus ganas de vivir y poner alegria a la vida. Te quiero Mirlet y sabes que en todas tus vidas me tendrás a tu lado”, ha dicho.