Francisco Rivera sentencia a Isabel Pantoja: “Esta persona no es buena”

‘Isabel Pantoja ha vivido un día complicado al tener que compadecer ante el juez por un presunto delito de insolvencia punible. En torno a las 9:30 horas de la mañana la tonadillera llegaba al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga con unas enormes gafas de sol para ocultar su rostro y una mascarilla negra. La intérprete de Marinero de luces se enfrenta a la posibilidad de ingresar de nuevo en un centro penitenciario tan solo seis años después de haber sido condenada por el caso Malaya que la llevó a estar en la prisión de Alcalá de Guadaira, en Sevilla.

Dada la repercusión de lo acontecido, han sido muchos los medios de comunicación los que se han hecho eco de la noticia, siendo uno de ellos Espejo Público, espacio dirigido por Susana Griso. Entre sus colaboradores habituales se encuentra Francisco Rivera, hijo del que fuera marido de la cantante. Crítico con Isabel Pantoja, el hermano de Kiko Rivera ha mostrado su opinión en un momento clave para la tonadillera.

“No me alegro del mal que le pase a nadie, pero tampoco me pongo triste. A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta persona no es buena. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo y todo lo que le pase se lo merece”, ha dicho tajante el hermano de Cayetano Rivera. «Al final no hay nada más triste para una madre o un padre que tus hijos hablen lo que los suyos han hablado públicamente de ella. Si me pasara a mí me muero de la pena, de tristeza. Kiko se siente estafado, engañado, menospreciado, utilizado… todo esto lo he visto con perplejidad, pero con cierto agrado, porque que te den la razón de esta manera, tantos años después, siempre es agradable», ha añadido a su relato.

Siguiendo el hilo de la conversación con Griso, el torero ha denominado a Isabel Pantoja como una mujer soberbia y avariciosa. «Ha utilizado a todo el mundo: familia, fans, ligues… Debe dinero a no sé cuánta gente y por su soberbia no les piensa pagar. No me da ninguna pena. Recientemente, me he enterado de que a la semana de enterrar a mi padre ella pensaba en sacar un nuevo disco. Y luego me siguen acusando a mí de que me beneficio de ella para tener publicidad», ha indicado.

Francisco Rivera ha dado a conocer cómo se sentía cuando el todavía era un niño y tuvo que convivir con la artista en ciertos momentos. «No nos hacía sentir bien en casa de mi padre. Delante de él era una persona y detrás otra. No nos pegó, pero nos hacía sentir incómodos. No nos hablaba bien, no nos trataba con cariño. Esta mujer no quiere a nadie, quizá a su madre y a ella misma», ha recordado. Incluso el contertuliano ha ido un paso más allá y ha dicho que el día de la boda entre su padre y la cantante, Paquirri llamó a su madre, Carmina Ordoñez para dejarlo todo por ella porque no estaba enamorado de Isabel.