Isa Pi y Anabel Pantoja estallan contra la indefensión judicial a Isabel Pantoja

La comparecencia de Isabel Pantoja en el Juzgado n.º 5 de lo Penal de Málaga ha paralizado la actualidad mediática, debido a la expectación que ha generado la reaparición de la tonadillera tras meses atrincherada en su finca ‘Cantora’. Isabel llegaba puntual a su cita con la justicia en medio de una auténtica marea de periodistas que la esperaban a la entrada de la sede judicial. Un acceso que se convertía de inmediato en una de las imágenes del día, debido a la gran dificultad de la artista de acceder al interior de los juzgados en un recorrido en el que, incluso, perdía la referencia de su hermano Agustín, que también acudía a la vista como testigo.

El ímpetu de los medios por captar la imagen más cercana de Isabel se sumaba a la intensidad a los primeros minutos de la secuencia del inicio de la vista , ya dentro de la sala. Isabel, sola frente al juez, vestida de negro, con lágrimas en los ojos y respiración entrecortada, aguantaba gesticulando el sonido de los disparos de las cámaras fotográficas a escasos metros de ella.

Más allá de la propia declaración de Isabel en la que asumía toda la responsabilidad como administradora única de la empresa con frases como: “La única que dirigía la empresa soy yo”, la impactante imagen de Isabel haciendo frente en soledad a la situación, visiblemente desmejorada y sin cobertura alguna de seguridad, ha generado todo tipo de reacciones en contra de lo sucedido, sobre todo por parte de dos de las personas más importantes para ellas. Al mismo tiempo que la tonadillera se presentaba frente al juez, su hija Isa se sentaba en el plató de El Programa de Ana Rosa en una de sus colaboraciones más duras, comentando en directo la delicada situación por la que estaba atravesando su madre: “Tiene depresión. Mi prima Anabel me ha dicho que no tiene móvil actualmente, con quien habla cada vez que quiere saber algo es con mi tío”. Un delicado estado emocional que provocaba la dura crítica por parte de la joven hacia la falta de protección sufrida por su madre: “El despliegue… no ha tenido protección, no lo entiendo ni como hija ni como ciudadana. Entiendo que los medios quieran hacer su trabajo pero no sé por qué no había vallas, la última vez se desmayó, le tiraron del pelo… Sabiendo lo que iba a pasar supongo que ella o mi tío habían solicitado algún tipo de protección, pero no sé si se la han negado”.

Sin embargo, las opinión más dura llegaba de manos de Anabel Pantoja que no escatimaba en calificativos de toda índole, dirigidos tanto a la falta de seguridad de los juzgados como a los medios de comunicación. Sirviéndose de sus cuenta de Instagram, Anabel comparaba el trato de favor recibido por algunas de las celebridades que han rendido cuentas frente a la justicia con la falta de tacto vivida por su tía, una mujer enferma, según su testimonio: “La justicia es igual para todos los españoles. El ser humano, sea ladrón, blanqueador, asesino. Pero se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen, los programas, la imagen humillante en un banquillo, en los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Inmanol Arias, Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja y protegidos, y con el respeto de la prensa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Acompañando al álbum de fotos de celebridades como la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Shakira, Imanol Arias, María José Campanario, Ortega Cano o Ana Duato, Anabel lanzaba un deseo a las personas que, según ella, han formado parte de un escarnio mediático hacia su tía. “ Iros al a real mierda sinvergüenzas a todos lo que habéis participado en el circo de hoy. La salud de mi tía no importa lo que importa es grabarla llorando, en el banquillo, tirándole del pelo o siendo insultada, eso es lo único que os vale. Al resto de personajes no”.

Anabel Pantoja da la cara en Sálvame

Este martes Anabel Pantoja ha acudido al plató de Sálvame como viene siendo habitual. Con los ojos vidriosos, la sobrina de Isabel Pantoja ha denunciado mirando al objetivo de la cámara lo que ha vivido su tía esta mañana en los Juzgados.

«Yo no me encuentro bien por varias cosas. No puedo ver las imágenes porque me remueven muchas cosas y es alguien a quien quiero…», ha dicho con un hilo de voz. Anabel ha aprovechado para decir que todavía no ha hablado con la artista y, aunque no ha querido confirmar o desmentir si lo ha hecho con su tío Agustón, por el gesto de su cara la respuesta es afirmativa.