Nuevo mazazo para Anabel Pantoja: su madre tendrá que ser operada

Nuevo revés para Anabel Pantoja. Tal y como ella misma ha contado vía Instagram ha enfermado y padece faringitis aguda. En estos momentos se encuentra en Sevilla, ya que está muy pendiente del delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, que continúa en una carrera por su recuperación tras varias semanas ingresado. Ahora, la influencer ha sufrido otro revés y, es que su madre, Mercedes Bernal será operada el próximo jueves.

“Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida, que dónde ando. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar hoy para trabajar en ‘Sálvame’. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda, tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo”, ha explicado a sus seguidores. “Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo”, ha añadido.

Este digital se ha puesto en contacto con Anabel para preguntarla cómo se encuentra y nos ha indicado que “estoy mejor poco a poco y curándome”. En relación a su progenitor, la prima de Kiko Rivera ha confesado que está “evolucionando”.

Ha pasado ya más de un mes desde que la diseñadora de joyas tomara una importante decisión que ha cambiado su vida para siempre. Si bien el primer fin de semana de octubre se daba el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez en la isla de La Graciosa después de haber tenido que posponer el enlace en varias ocasiones, ahora la colaboradora de Sálvame ha decidido terminar con esta historia de amor. “Me he desenamorado”, dijo en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez envuelta en un paño de lágrimas.

Pese a esta decisión con la que el instructor de surf y Anabel Pantoja deciden tomar caminos separados, lo cierto es que siguen manteniendo una buena sintonía. Prueba de ello son los likes y comentarios que se ven a través de la Red. Incluso cuando son preguntados por los medios de comunicación, siempre tienen palabras de cariño el uno para el otro.

El detalle de Anabel a su padre

A través de las redes sociales, Anabel Pantoja dedicó una publicación a su progenitor en estos momentos tan duros por los que está pasando la familia. “Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvroci (…) A todos los que me habéis escrito preguntándome por el, solo puedo deciros que nada más el echo de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por el, ya me siento afortunada con vosotros”, explicó, muy agradecida.