Terelu habla como nunca sobre el conflicto entre su hija y su hermana: «Si tú quieres saber la verdad, yo te digo la verdad»

Mi casa es la tuya está arrasando las noches de Telecinco. Esta vez, las protagonistas del programa de Bertín Osborne han sido María Teresa Campos, sus hijas Terelu y Carmen, y su nieta Alejandra Rubio. Aunque, para la ocasión, las Campos se han reunido en la casa de Carmen Borrego situada en la localidad madrileña de Majadahonda, la conversación donde Terelu y su hija han abordado el distanciamiento familiar ha sido en la residencia de Terelu en el municipio de Aravaca.

Los detalles del conflicto

Todo comenzó con hace unos meses cuando la joven influencer contó públicamente que llevaba cuatro años sin hablarse con su tía. Unas confesiones que pusieron la situación familiar aún más tensa, provocando una lluvia de declaraciones entre ambas que posicionaron a Terelu Campos en el medio de esta guerra. Y ha sido ella misma quien se ha sentado en el espacio televisivo para contar la verdad del conflicto.

Terelu Campos se ha abierto en canal y le ha contado a Bertín cómo ha vivido ella toda esta situación y ese clima de tensión: “Si tú quieres la verdad, yo te digo la verdad”. Ha comenzado explicando que, en un principio quiso que pudieran solucionarlo solas, pues eran lo “suficientemente maduras” para ello. Sin embargo, su pensamiento cambió al darse cuenta de que no avanzaban, y entonces decidió intervenir, aclarando públicamente que estaba “harta” de las dos. La colaboradora de Telecinco no ha llevado nada bien estar en medio del conflicto y asegura haber llorado “muchísimo y a solas”. Pena, tristeza e incomprensión ha sido lo que ha sentido todo este tiempo pues, para ella, todo había sucedido al darle “armas a los enemigos”, que vieron un “filón en ese conflicto” y se convirtió en uno de los temas más comentados en los platós de televisión. “Todo se magnifica, que eso fue lo que ocurrió. Todo se tergiversa. Todo se mira con lupa”, ha zanjado.

La esperada reconciliación

Parece haber sido un simple conflicto familiar, como todas las familias lo tienen, pero que se ha alargado en el tiempo. “El enfado ha sido por una g****** tan grande que no nos hemos pedido ni perdón. Nos hemos vuelto a ver, nos hemos abrazado y para adelante”, se ha sincerado Carmen Borrego. Si bien es cierto que todas han sufrido con la situación, Carmen tiene muy claro que pelearse con su hermana no ha significado dejarla de querer. “Nos hemos enfadado, pero nos hemos hablado siempre para cosas importantes. No ha habido ningún momento donde nos hayamos dejado de hablar”, ha explicado.

Negando la existencia de problemas realmente serios, Carmen Borrego ha reconocido haber arreglado la relación con su sobrina: “Debe ser que ella me ha echado mucho de menos. Y ahora tenemos una relación buena”. Tía y sobrina han sido uña y carne siempre y, tal y como han relatado ellas mismas, Carmen ejercía de cómplice de Alejandra, cubriéndole en todas las travesuras que hacía de adolescente. “Si lo analizas son todo chorradas. Problemas serios entre hermanas o entre tía y sobrina realmente no han existido”, ha manifestado Borrego. Las cosas se arreglaron al llegar las navidades, pues siempre se juntan para pasarlas en familia. “Todos hemos tenido claro que en Navidad íbamos a estar juntos por mi madre”, se ha sincerado.

En medio de la trifulca, las hermanas han querido dejar al margen a su madre. “Sí se ha enterado, pero ella siempre ha mantenido lo que te estoy diciendo: mis hijas se han peleado, pero mis hijas se quieren y aquí no va a pasar nada”, ha declarado Carmen, explicando la forma en la que María Teresa Campos se tomó esta pelea. Ahora, que todo ha quedado en una anécdota, las hijas de María Teresa están muy preocupadas por el estado anímico de su madre.

La preocupación por María Teresa Campos

Terelu y Carmen han reconocido que ven a la veterana “muy baja anímicamente” y uno de los motivos principales es la negación de esta a jubilarse. Hace tan solo unos días, María Teresa Campos se rompía durante una entrevista con Anne Igartiburu en la que pedía una nueva oportunidad laboral. “No sabe disfrutar si no tiene el trabajo. Es una lucha”, ha confesado la pequeña de las hermanas. Para Terelu, el problema reside en que su madre nunca ha tenido un hobby, puesto que su diversión y su esfuerzo siempre ha sido su trabajo. “Ella necesitaría aunque fueran 10 minutos en un programa para decir ‘me siento útil’”, ha sentenciado.

No obstante, la matriarca de la familia ha insistido en su deseo de volver a los platós: “Me gustaría hacer un programa. No necesariamente que fuera un programa entero, pero participar en una parte. Yo sé que soy mayor. Eso no quiere decir que sea tonta. Yo no he tirado la toalla. Sé que puedo hacer cosas. Me encuentro con las facultades para hacerlas. No comprendo por qué me he quedado en mi casa”, se ha sincerado.

Y es que, juntas han demostrado seguir siendo una piña a pesar de las adversidades. “Mi madre no va a relativizar nunca nada que digan ni de ella ni de su familia”, ha añadido Carmen. Acto después ha querido dedicarle unas preciosas palabras a su progenitora: “Me enorgullece ser hija de mi madre. No hay cosa más bonita que ser la hija de una de las personas más importantes de la comunicación…”.