María Teresa Campos comienza a ver la luz tras pasar una etapa complicada en la que ha tenido que estar en el medio de una guerra familiar sin precedentes. Sin embargo, las cosas ya han vuelto a la normalidad y Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han enterrado el hacha de guerra, algo que ha alegrado enormemente a la matriarca del clan. Este viernes, la presentadora ha recibido una gran noticia, ya que ha sido la elegida por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía para otorgarle el premio a la Trayectoria Profesional. Desde la Junta, han señalado que la decisión de concederle este galardón ha sido por “unanimidad”.

Se trata de la primera edición en la que se entrega dicha categoría dentro de los Premios Andalucía de Periodismo. Al entregarle el premio, la Junta hacía referencia a una periodista nacida en Tánger con una amplísima vinculación con Málaga que, además es “reconocida presentadora de radio y televisión, especializada en programas de entrevistas y magacines de carácter informativo y de divulgación y con un extenso recorrido en medios de comunicación y audiovisuales».

Después de salir a la luz esta gran noticia para la comunicadora, María Teresa ha entrado en directo en Sálvame, programa donde vuelven a trabajar sus dos hijas, Carmen y Terelu. Durante su intervención, la ‘Reina de las mañanas’ se ha mostrado muy emocionada y ha asegurado que le han dado “una alegría muy grande hoy, que falta me hacía”. Es necesario recordar que, la periodista ha vivido una época de continuos cambios. Tema aparte el del distanciamiento de sus hijas que, afortunadamente ya han solucionado, Teresa Campos dejaba atrás la vivienda en la que ha pasado los mejores años de su vida.

«Mi madre está en plena adaptación. Se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa y ayer me fui a comer con ella y durmió, tiene que adaptarse. Ha estado conmigo 26 días y yo creo que ella ha dicho, yo me quedo aquí para toda la vida. Que a mí no me importaría si yo tuviera infraestructura, si tuviera una casa. Es que ya estábamos con la ropa colgada fuera del armario, porque no había sitio”, decía Terelu a los medios de comunicación. Después, salió a la luz que habían encontrado “material muy comprometido” de ella, según informaba Kiko Hernández en Sálvame y más tarde, Edmundo Arrocet, su expareja acaparaba la portada de varias publicaciones por una presunta relación con Barbara Rey.

También, en conversación con Sálvame ha dicho que tiene “muchas ganas de trabajar”, lo que confirma que María Teresa Campos está viendo la luz al final del túnel después de vivir una época en la que ha vivido en una constante montaña rusa de sentimientos. Incluso ha aceptado la invitación para convertirse en la próxima invitada al Deluxe, espacio presentado por Jorge Javier Vázquez.