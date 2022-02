María Teresa Campos ha comenzado una nueva etapa lejos de la que hasta ahora era su residencia. La veterana comunicadora ha dicho adiós a la casa de sus sueños, una mansión a las afueras de Madrid, en la zona de Las Rozas, que construyó en el año 2004, cuando acababa de fichar por Antena 3. Una espectacular casa de mil seiscientos metros cuadros sobre una parcela de más de seis mil que ha sido punto de encuentro a lo largo de los años de la familia Campos. María Teresa puso a la venta la residencia hace años, pero fue hace unos meses cuando por fin la vendió e inicio una ingente mudanza con todos los recuerdos de su vida.

Ahora, la Campos vive de alquiler en un piso en Aravaca, muy cerca de la casa de su hija mayor, Terelu. Una casa que ha mostrado por primera vez a la revista ¡Hola! y en la que está muy contenta, tal como ella misma ha revelado. “Hay momentos en la vida para vivir de una manera y momentos para hacerlo de otra. Hace mucho tiempo que quería vender la casa en la que vivía”, ha dicho en una entrevista exclusiva con la publicación.

La presentadora ha reconocido que ha costado vender su anterior casa, porque era un sitio muy especial, pero no ha querido dar detalles del precio, aunque se ha hablado de cifras superiores a los dos millones de euros. A pesar de que ha echado de menos el que hasta ahora era su hogar, está feliz en esta nueva casa: “Es cómodo, no tiene ni demasiado ni poco espacio… El necesario para una persona o un matrimonio. Luego, la casa tiene mucha luz, que es muy importante”.

Campos reconoce que el salón es su estancia preferida, porque guarda muchas similitudes con su anterior casa, a pesar de que ha tenido que guardar muchas cosas y regalar otras. Además, asegura que la ropa sí le ha cabido toda, porque tiene varias habitaciones para guardarla.

En estos momentos, María Teresa Campos está acompañada por dos personas: “Leo, que lleva treinta años conmigo, aunque no pasa aquí la noche. Luego, está Sonia, que ya dormía conmigo en la otra casa”, ha recalcado. Para ella no ha sido complicado pasar de una casa tan grande a otra más pequeña, aunque lo más difícil era despedirse de todos los recuerdos que guardaba en la anterior.

La comunicadora no ha pensado en ningún momento adquirir una nueva propiedad, sino que prefiere vivir de alquiler: “aquí tengo una vida muy cómoda y un gasto muy normal. Piensa en el dinero que me costaba la otra todos los meses y lo que me cuesta esta… He reducido muchos gastos”, ha asegurado. Además, está muy contenta con la ubicación de la casa, cerca de la de Terelu y en una zona segura y tranquila. Teresa reconoce que sus dos hijas están muy pendiente de ella, al igual que Gustavo.

La comunicadora ha comentado los últimos desencuentros entre sus hijas: “no entro en ese tema, porque me parece una tontería. Mis hijas se han llevado siempre bien y siguen llevándose bien. Somos una familia muy unida y seguiremos siéndolo. Con eso ya he dicho todo. Cualquier familia, por muy unida que esté, puede tener un desencuentro en algún momento. Es lo normal, no le he dado importancia”, ha dicho, zanjando la polémica.

La veterana comunicadora está muy contenta con el estreno de Terelu en el Lemon Tea: “tiene mucha profesión. Al principio, pensé que María Patiño y ella eran dos personas muy diferentes, pero creo que se han compenetrado muy bien, con las diferencias que tiene cada una. Me gusta verlas”, ha dicho. Además, ha asegurado que le gusta que las dos hermanas hayan vuelto a Sálvame: “quieras o no, es el programa estrella de la cadena. Luego, hay muchas maneras de hacer Sálvame y hay muchas personas allí que son de una forma. Me gusta ver a Jorge. Cada vez me gusta más, porque lo veo con una manera de ser dando más importancia al programa y a sí mismo”, ha recalcado.

En cuanto a su nieta, Alejandra Rubio, se deshace en halagos con ella: “tiene un estilazo y físicamente… Es una niña que el medio la quiere, porque ella ni se pasa ni no llega. Ella está con normalidad”, sentencia. Sobre Rocío Carrasco, ha revelado que le ha hecho una petición: “soy una persona mayor y no quiero morirme sin demostrar que no has sido una mala madre”, aunque no ha dado más detalles al respecto.

A pesar de que ya ha cumplido ochenta años, ella no se quiere retirar: “prácticamente todas las semanas me piden que haga cosas. Hace unos días, hice una en Telemadrid con Anne Igartiburu. Sin embargo, no tiene ningún proyecto previsto por ahora: “ya le dije a Anne que no puedo entender que no haya un sitio para mí en televisión. Cuando voy por la calle, siempre me preguntan cuándo vuelvo y dónde estoy”.

Sobre Bigote Arrocet, María Teresa tira de humor para comentar su relación con Bárbara Rey, sobre todo porque se ha dicho que la actriz ha actuado así para vengarse de ella: “esto sí que es una auténtica tontería. ¿Qué problema voy a tener con ella? Sí hubo una cosa con su hija, pero ni me acuerdo qué es ni creo que ella se acuerde”, ha dicho.