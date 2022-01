La sorprendente conversación que la Reina Letizia mantuvo con Terelu Campos

Nadie duda de que la Reina Letizia se ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de nuestro país. Pese a haber tenido que atravesar momentos verdaderamente complicados como consorte española, la esposa de Felipe VI ha permanecido al pie del cañón a la hora de sacar la cara por la Familia Real, y en esta ocasión no iba a ser menos. Teniendo en cuenta el último escándalo amoroso protagonizado por Iñaki Urdangarin, todos los ojos se posaron en los más allegados del Rey y en cómo afrontaban su papel pese a todo.

Desde Viva la vida no han querido perder la oportunidad de ensalzar la gran labor de la Reina frente a la Corona, y Emma García ha sido una de las primeras en hablar: “Gracias a su carácter, su personalidad y a su trabajo, ha conseguido estar ahí, que no ha tenido que ser nada fácil para ella”, concluía la presentadora. Unas palabras con las que Terelu Campos parecía estar muy de acuerdo. Y es que la hija mayor de María Teresa Campos habría ido un paso más allá en su relación con doña Letizia, habiendo incluso compartido con ella una llamada telefónica en la que la consorte le aconsejó: “He aprendido que no puedo gustar a todo el mundo, pero tengo que intentar gustar a la gran mayoría”, habría dicho la Reina según la colaboradora. Escuchando el testimonio, Emma no pudo evitar admitir que la esposa de Felipe VI “había conseguido” eso de gustar a la mayoría del país, gracias a su saber estar y a sus buenos modales.

Pero, ¿de dónde nace la relación entre Terelu y la Reina Letizia? Si echamos la vista atrás, recordamos que la hermana de Carmen Borrego fue la primera en dar la noticia del compromiso del entonces Príncipe y Letizia. Fue a través de su programa de las tardes de Telemadrid donde Terelu se puso frente a las cámaras para dar la primicia de los planes del hijo de Juan Carlos I, entre los que estaba la entonces periodista y presentadora de los informativos de Televisión Española. Según la madre de Alejandra Rubio, esta llamada se habría producido cuando la todavía Princesa de Asturias estaba embarazada de la Princesa Leonor, marcando así un antes y un después en la trayectoria de Terelu gracias a una frase que nunca olvidará.

Esta no ha sido la única vez que las Campos han tenido contacto con algún miembro de la Familia del Rey. Fue hace unas semanas cuando Terelu también contó que su madre entabló una amistad con la Reina Sofía durante una recepción. Por su parte, la madre de Felipe VI también habría aprovechado para dar un consejo a la periodista: “Teresa no paras de trabajar, te veo por la mañana, por la tarde y te oigo en la radio también”. Además, la ex de Alejandro Rubio aseguró que siempre que veía a la emérita le preguntaba por su madre.