Terelu Campos vuelve a ‘Sálvame’ con su polémica salida en la memoria

Corría el 25 de abril de 2019 cuando Terelu Campos se plantaba. Esa tarde de primavera confirmaba que abandonaba Sálvame para siempre y lo hacía en boca de Paz Padilla: «Terelu ha dicho que no va a volver jamás, que se acabó, hasta aquí», decía la presentadora gaditana. Unos días antes, la colaboradora venía atravesando un verdadero infierno a raíz de las fuertes críticas que estaba recibiendo su hermana, Carmen Borrego, quien abrió camino al salir del programa antes que ella. Puesta a menudo entre la espada y la pared, Terelu se rompió hasta asegurar que «yo no quiero participar en esto. Crees que todo es un espectáculo y en la vida no todo vale. No vale el espectáculo por hacer daño. En la vida hay cosas mucho más importantes y muy dolorosas. No tengo nada más que hablar. Ya tenéis el gran momento».

Todo se comenzó a torcer con la participación de Carmen Borrego en Sálvame Okupa. Allí un recibió un tartazo en la cara por parte de Payasín que le hizo acabar en el médico. Estaba recién operada de la papada y necesitó de un collarín. Se cogió la baja y se ausentó de su puesto en el programa, pero la polémica estalló cuando aparecieron unas fotos suyas de viaje con su marido, José Carlos Bernal, por el norte de España. Terelu Campos estaba sobrepasada por el juicio que se le había hecho a su hermana y decidió abandonar tras barruntarlo durante días.

Uno de los instantes más tensos se vivió durante un espacio publicitario de Sálvame. Kiko Hernández fue a buscar a Terelu para intentar que no se fuera del programa: «Dejádme en paz de una vez», le dijo muy molesta. El colaborador le quiso preguntar qué había desencadenado su drástica decisión, a lo que la hija de María Teresa Campos respondió que «lo preocupante es que no os dais ni cuenta de hasta dónde sois capaces de llegar». Pero Kiko se mostró muy duro después: «El problema que tiene Terelu es que quiere presentar un programa y como no se lo dan y lo lleva pidiendo por activa y por pasiva, creo que está reventadita».

Tiempo después, Terelu Campos confirmaría su incorporación como tertuliana de Viva la Vida, donde compartiría protagonismo con su hermana y su hija Alejandra Rubio. Ahora, como si se tratara de un efecto boomerang, las dos hermanas han vuelto a Sálvame. Borrego lo hizo a finales de 2021 y a comienzos de 2022 lo hace Terelu. Un camino de vuelta que experimentará de la mano de María Patiño. juntas presentarán cada día el Sálvame Lemon Tea, un espacio que Mediaset se saca de la manga para reflotar la franja del Limón, de 16 a 17 horas.

Ambas presentadoras deberán limar sus asperezas para conducir juntas una sección que tiene la frescura como esencia y donde repasarán algunas de las noticias más destacadas del corazón, con el humor como protagonista. Este 17 de enero arranca la nueva aventura de Terelu Campos en Sálvame, si bien ya tuvo su primera toma de contacto el pasado sábado en el Deluxe: «Yo soy de las que prefiere un acercamiento y luego, poco a poco, nos las vamos tirando», le dijo Terelu a María a modo de pullita. Hay que recordar que la buena relación entre ellas sufrió un bajón a raíz de unos comentarios que Patiño hizo de Alejandra Rubio que no gustaron a la andaluza.

Además, reconoció que no había puesto ninguna condición para su regreso y que estaba «encantada» de iniciar este nuevo reto. Pero para confirmarse su vuelta ha tenido que modificarse algo: «Las cosas han cambiado mucho en los últimos meses. Cuando yo entraba aquí arecía que venía a hurtadillas», dijo.