Carmen Borrego se estrenó este pasado lunes como la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ después de abandonarlo hace algo más de dos años. Nada más finalizar su primera jornada laboral en su nuevo trabajo, la hija de María Teresa Campos abandonó las instalaciones de Mediaset en el madrileño barrio de Fuencarral. Muy amable, bajó la ventanilla del coche en el que viajaba para valorar cómo había sido su debut. La hija de María Teresa Campos aseguró estar “muy contenta” por su regreso y confesando haber recibido un trato excepcional por parte de todos sus compañeros.

El día fue toda una montaña rusa para ella. Reconoce que «he llegado muy nerviosa y al final he salido muy contenta». Uno de los miedos que tenía era recibir cierta hostilidad tras marcharse hace dos años por voluntad propia, tras estar viviendo un infierno. Nada más lejos de la realidad: «Me han tratado muy bien», dice.

Puede que el espacio de sobremesa de Telecinco sea uno de los más duros a nivel emocional para los colaboradores, pero ella ya sabía a dónde llegaba: : «Venir a Sálvame es saber como se llega, pero no sabemos cómo se sale. Es el programa al que he decidido venir», al mismo tiempo que lanza una advertencia: «Vengo con fuerza, vengo con ganas, quiero hacerlo bien y quiero estar aquí mucho tiempo».

Borrego desvela que su madre le puso un mensaje de cara a su debut en ‘Sálvame’: «Por supuesto». Lo que no puede es quedarse con un compañero. Se nota que no quiere enemistades y que -de momento- quiere que reine la concordia: «Todos. Me han hecho un buen recibimiento y doy las gracias a los directores, que se han portado muy bien conmigo».

De lo que no quiso opinar fuera de plató fue sobre Bigote Arrocet. La expareja de su madre vuelve a la pantalla como nuevo concursante de ‘Secret Story’ y aquellos asuntos que le relacionan de manera negativa con la matriarca del clan Campos, quien no dudó en escribir a su hija para apoyarla en su nueva andadura profesional.

Durante la emisión del programa había comentado que tenía miedo a una posible estrategia por parte del humorista: «Creo que va a ir más del palo de intentar volver, de llorar por mi madre, y eso es lo que más miedo me da, porque eso sí que puede hacerle daño a mi madre», comentó. Una vez se marchó, Borrego expresó que ya había dicho» todo lo que tenía que decir», dejando entrever que su última pretensión es seguir aumentando la fama y la repercusión del afamado chileno.

Uno de los bombazos que dejó Carmen Borrego fue hablando de su marcha de ‘Viva la Vida’, que se debe, entre otras cosas, a que no querían que lo compaginaran con ‘Sálvame’, ya que a pesar de emitirse en la misma cadena cada uno está hecho por una productora diferente. Ella mostró su predisposición a alternarlo, pero recibió un no por respuesta. Una de las razones que le han hecho aceptar la propuesta de su nuevo programa es que «quería trabajar más días, más horas» y afirmó que «mi marido está encantado» con su vuelta.