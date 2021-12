En medio de una incesante guerra con su hermana y su sobrina, Carmen Borrego ha dado un paso más allá. Demostrando que su madre es una de sus grandes prioridades en la vida, la colaboradora de Sálvame ha acudido hasta el nuevo domicilio de María Teresa Campos para visitarla en esta nueva etapa de su vida y ver cómo se está instalando en su nuevo hogar.

La hermana de Terelu Campos y su marido, José Carlos Bernal, han sido captados por las cámaras de Gtres mientras tocaban el portero de la casa de María Teresa y posteriormente esperaban a que ésta les abriera para darles paso hacia los exteriores de la urbanización. A su llegada, se podía ver cómo Borrego llevaba en una de sus manos una bolsa de supermercado con algunos productos de comida, entre los que estaba una barra de pan. Así que tal vez el matrimonio haya aprovechado el comienzo del puente para comer junto a la presentadora y acompañarla en esta época de cambios constantes.

Con esta visita, la malagueña ponía fin a los rumores que la situaban en un segundo plano con respecto a la relación maternofilial de María Teresa Campos con sus hijas. Hace unos días, Terelu recalcaba públicamente que su madre “ya estaba viviendo en su casa” tras 26 días con ella. Unas palabras que quizás Carmen se tomó como un dardo directo hacia ella y quiso responder: “Yo no voy a echar un pulso a ver quién está más con mi madre por respeto, sobre todo, a mi madre. Mi madre no se merece eso. […] Yo estoy pendiente de mi madre en todo lo que tengo que estar”, aseguraba. Y es que con la Navidad a la vuelta de la esquina y su tensa relación con la colaboradora de Viva la vida, Carmen Borrego aún no sabe cómo gestionará las cenas familiares pero sí tiene claro quién estará presente en su mesa: “Tuve un acercamiento con mi hermana y hemos quedado en sentarnos a hablar. Y hay una cosa que tengo muy clara, que hablemos o no, la Nochebuena la vamos a pasar con mi madre sí o sí, porque mi madre no se merecería en estos momentos de su vida que nosotras no pasásemos la Nochebuena con ella”, sentenció.

Al más puro estilo “presidenta”

No hay duda de que en el ámbito profesional a Carmen Borrego le va de perlas. Tanto es así, que tras haber sido nombrada “colaboradora del mes” y premiada con una foto suya situada en los emblemáticos pasillos de Telecinco, la hija de María Teresa Campos se ha convertido en una pieza clave que semana tras semana revalida su puesto en Sábado Deluxe. Una cita en la que ha querido hacer gala de su elegancia luciendo un vestido tipo blazer rosa palo de doble botonadura. Un diseño muy similar al que escogió Isabel Díaz Ayuso en uno de sus actos oficiales. Aunque en esa ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid se decantó por el tono verde agua.