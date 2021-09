El origen del enfado entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Carmen Borrego y Alejandra Rubio no atraviesan su mejor momento. La hija de María Teresa Campos y su nieta llevan varios meses arrastrando varios conflictos, lo que ha provocado una brecha sentimental en el clan Campos. Ninguna de las dos ha revelado el verdadero motivo por el cual su relación está más fría que nunca, pero coincide desde que la hija de Terelu Campos comienza como colaboradora en ‘Viva la Vida’, formato en el que comparte plató con su madre y su tía.

En el mes de febrero, la ‘influencer’ reveló que ya no estaba tan unida a Borrego. Sin embargo, la hermana de Terelu dejó claro que no era consciente de su sobrina se sintiera así. “Yo no he notado que hubiera mala relación”, aseguró. Sin pelos en la lengua, también dejó claro que se sentía libre y que le sorprendía lo que decía Alejandra. “Es una niña que para mí ha sido como una hija más (…) Yo creo que todo esto se va a aclarar, ella no miente y yo tampoco, ella tiene su verdad y yo la mía (…) En lo único que yo creo que ella se equivoca es en el tiempo, nuestra relación es más distante no desde hace tres años, si no desde que ella se fue de casa de su madre para vivir con su novio Lobo, algo que es completamente normal”, defendió Carmen Borrego.

Tras muchas idas y venidas, finalmente quedaron un día en un restaurante de Madrid y charlaron sobre lo que le estaba ocurriendo. Una forma de enterrar el hacha de guerra que no duró demasiado tiempo. Sobre el origen de su desencuentro, Carmen Borrego explicó en su momento que a veces no se sentía del todo respetada en el ámbito profesional por su sobrina. Declaraciones que no hicieron mucha gracia a Alejandra Rubio. «Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente», contestó.

Desde entonces, aunque hay semanas en las que la tregua llega a sus vidas, cualquier movimiento puede convertirse en un nuevo detonante para retomar una guerra que las ha colocado en primera plana mediática. Situación que también ha afectado de manera directa a Terelu Campos, quien se encuentra entre la espada y la pared constantemente.

Los últimos acontecimientos apuntan a que ahora se encuentran en un punto muy frío de su relación. La salida de Carmen de ‘Viva la Vida’ tras su fichaje por ‘Sálvame’ -una vez más-, ha reabierto las heridas del pasado. ¿Lograrán Alejandra Rubio y Carmen Borrego solucionar sus diferencias y sellar la paz para que todo vuelva a ser como antes?