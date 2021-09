Edmundo Arrocet ha llegado como un tsunami a España tras dos años completamente desaparecido en el exilio. Su incorporación al elenco de concursantes de ‘Secret Story’ está siendo uno de los principales atractivos en estos primeros días de convivencia. Y es que el exnovio de María Teresa Campos ha entrado como un torbellino, desmintiendo la versión de su ruptura con la periodista que esta ha mantenido durante los últimos dos años. Negó que la dejase por WhatsApp y ahora una de las hijas de la octogenaria comunicadora desarma su versión.

«Llevo sin hablar con Teresa dos años. El día 29 de noviembre es mi cumpleaños y se cumplen los dos años. No sé si me estará viendo, no tengo idea. Yo sí la veo a ella, le tengo cariño… Cuando uno ha vivido con una persona tantos años y he sido tan feliz sientes una sensación bonita si la ves», comenzaba diciendo.

Edmundo contó su versión tras años de hermetismo: «Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente, me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí (…) me duele decirlo pero se ha hablado tan mal de mí, me han dolido cosas y sobre todo a mis hijos. Nunca ha sido lo que se dice y tengo mucho dolor en ese sentido, ha sido la hora que se me ponga en el lugar que me corresponde, nunca me iría de una relación de esa manera (…) hablaré un día con ella porque yo no soy rencoroso… A María Teresa me unían muchas cosas muy bonitas. Ella es muy simpática, más que yo, el aburrido de la casa era yo».

Carmen Borrego ha aterrizado en ‘Sálvame’ este viernes con las ideas muy claras: «Edmundo ha estados dos años sin hablar. Está en su derecho pero de decir la verdad. Está en este reality para eso», comienza diciendo. Pero no le ha convencido nada su intervención: «Me gustaría que de una vez por todas fuera justo. Está mintiendo y él lo sabe. Tengo las pruebas. A mí solo me importa el sufrimiento de mi madre y si poco le quedaba a mi madre para abrir los ojos, ya no le queda nada, que siga así». Y nada como las pruebas para dar solidez a un discurso. Por eso la Borrego iba preparada: «Os voy a enseñar el mensaje pero no voy a leerlo porque no me lo mandaron a mí. Yo hablo aquí por respeto a mi madre».

Ha sido entonces cuando Gabriela Arrocet ha hablado desde Chile con ‘Sálvame’ para defender a su progenitor: «Mi padre ha dicho la verdad y María Teresa Campos interpreta las cosas a su manera, de un modo muy controversial. Ella sabía lo que estaba pasando entre ellos, Edmundo no desapareció de un día para otro, él nunca lo ha hecho con ninguna relación». Carmen Borrego se ha defendido asegurando que «tú no has vivido nada esa relación, no has convivido con ellos pero no tienes ni idea, y creo que tampoco tienes mucha relación con tu padre».

Desde ese mismo momento, Alejandra Rubio, que estaba en el plató de ‘Secret Story’ como colaboradora, aseguró que ese mensaje existía: «Acabo de alucinar un poco. Ese mensaje existe. Vamos, yo lo he visto y eso no lo puede negar. En una realidad paralela vive él». Esta ha sido una de las primeras veces que tía y sobrina se han puesto de acuerdo ya que Carmen Borrego ha llegado hoy a su puesto en ‘Sálvame’ con ganas de demostrar que Edmundo Arrocet miente. Y lo ha hecho enseñando a sus compañeros el famoso mensaje en el que el cómico finiquitaría la relación con su madre, para desarmar su versión por completo.

Nada más leerlo, Carlota Corredera ha asegurado que «en ese cumpleaños vivieron cosas desagradables. Si ya la ha dejado, en ese mensaje hay explicaciones que, si se las ha dado, no es necesario que se las vuelva a dar. También deja claro que está muy dolido por algo que ha pasado en su cumpleaños», contó la presentadora.

Edmundo Arrocet se hunde

¿Quién miente? Lo único seguro es que Bigote Arrocet no tiene previsto cambiar su discurso. Esta misma mañana ha incidido en su argumento, en una conversación con Isabel Rábago dentro de la casa de Guadalix. Para él no hay mensaje que valga: «Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono», decía muy afectado. No obstante, hay algo que le ha molestado mucho, el comunicado que emitió la Campos: «Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno».