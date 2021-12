Teniendo en cuenta que la tensión entre las Campos estaba más viva que nunca, cómo pasarían la Navidad era toda una incógnita. Es tradición en la familia reunirse en Nochebuena en la casa de Terelu para dar pie a una cena navideña, aunque tal vez esta costumbre podía haber sido empañada por los constantes roces entre Borrego y su hermana, sucedidos en las últimas semanas.

Pero lo cierto es que la Navidad ha conseguido que las hermanas tiendan puentes, y fue la mismísima Carmen Borrego la encargada de confirmar en Sálvame que este año también tenía previsto poner rumbo al piso de su hermana en Aravaca para dar comienzo a la cena navideña. Una unión que probablemente habrá encantado a María Teresa Campos, que alejada del foco mediático por completo también ha tenido que lidiar con la enemistad entre sus hijas.

Durante la última emisión de Sálvame, la colaboradora dejó claro que aunque haya habido roces entre ella y su hermana, el cariño sigue estando ahí: “Te garantizo que no van a volar los langostinos. No van a volar igual que en ninguna Nochebuena. Puedes tener un problema con una hermana o con una sobrina y no por eso las dejas de querer. Yo adoro a mi hermana. Para mí el problema es pasado”, aseguraba a Carlota Corredera. Por si fuera poco, también confesó que ambas tuvieron una conversación que espera que se alargue: “Hemos hablado. Tenemos que seguir hablando. Pero ya hay un punto de partida. Esta noche vamos a cenar todos juntos. ¿Quién no ha tenido un problema en la familia?”, reflexionaba la hija menor de María Teresa.

Sabiendo que Borrego y Campos pasarían la Nochebuena juntas, la aparición de la colaboradora de Viva la vida en su programa al día siguiente causó la máxima expectación. Algunos de sus compañeros intentaron que la madre de Alejandra Rubio desvelara algunos detalles sobre cómo había sido esa cena, pero fue José Antonio Avilés quien a base de “piques” consiguió lo que quería.

Como ocurre en cada programa, algunos profesionales se encargaron de preparar una receta, que en esta ocasión consistía de una hogaza de pan rellena de fondue de queso. Una delicia por la que Emma García propuso a Terelu inaugurar la cata. Entre tanto, José Antonio Avilés quiso lanzar una pulla a su compañera por la que consiguió que ésta sacara las garras: “Yo sé por qué Terelu tiene tanta hambre… Ayer se le indigestó un poco la cena, seguro”. Unas palabras que no gustaron nada a la colaboradora, que estalló contra su compañero: “Sigue por ahí, sigue por ahí… Yo no hablo de tu familia, de todo lo que tuvo que aguantar tu madre ayer”, contestó enfadada. Una reacción que dejaba entrever que la primogénita de María Teresa Campos continúa estando al pie del cañón en todo aquello que tiene que ver con sus familiares. ¿Habrá sido esta cena de Nochebuena el comienzo de una reconciliación en el clan Campos de cara al próximo 2022?