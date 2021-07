José Antonio Avilés rompe a llorar en directo: su novio le ha dejado

La tarde para José Antonio Avilés se ha complicado. El colaborador ha acudido a ‘Viva la Vida’ ha acudido al formato como viene siendo habitual cada fin de semana, sin embargo, su actitud no era la de siempre. Ante su silencio, Emma García, presentadora del espacio le ha preguntado que qué le ocurría, y ha sido cuando el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha contado el motivo por el que no estaba bien: su pareja ha roto con él.

“Lo voy a decir antes de que se especule. Yo al final vengo a trabajar y como vosotros sabéis si estoy nervioso no doy pie con bola y por eso, prefiero contarlo yo”, ha comenzado diciendo visiblemente afectado. “Por circunstancias, no ha pasado nada, pero Antonio -su ya expareja- y yo hemos decidido poner punto final a la relación”, ha desvelado, aunque ha contado que la decisión final la ha tenido el que hasta hace unas horas era su compañero de vida.

Sin poder parar de llorar, José Antonio ha explicado que tenían muchos viajes y planes programados. “Esta misma tarde tenía un vuelo a las 5”, ha añadido roto tras poner fin a su historia de amor. “Me ha llamado y me ha dicho que estaba bloqueado. Hemos tenido una conversación por teléfono y la relación se ha terminado”, ha dicho con las lágrimas brotando por su rostro. En ese momento, Carmen Borrego se ha levantado y le ha dado la mano, demostrando su apoyo al colaborador. “Te daría un beso, pero no puedo -debido a la distancia de seguridad por el coronavirus-”, ha comentado la hermana de Terelu Campos.

Emma García han puntualizado que no le parecen bien las “formas y la manera” en la que Antonio ha dejado a Avilés. “Voy a hacer mi trabajo porque en eso soy muy profesional, y también tengo que decir que hemos quedado como amigos. Hemos decidido eso porque no queremos terminar mal porque es cierto que en los últimos tiempos hemos tenido un desgaste un poco complicado”, ha relatado el tertuliano. Después ha reflexionado sobre la inesperada ruptura. “He sido demasiado invasivo y tengo mucha efusividad y eso puede que…”, ha desvelado. Alejandra Rubio, también ha querido dar su opinión y ha dicho a su compañero que le tienen que “querer así, tal y como es”. Palabras con las que Luis Rollán ha asentido con la cabeza.

“Conmigo Antonio ha sido una persona encantadora. Sus amigos también. He estado súper feliz, somos amigos y tendremos una relación de amistad por parte de los dos. Él me ha dicho que la conversación no debería ser por teléfono. No me creo lo que ha pasado porque él cogía un avión esta tarde… Estoy asumiéndolo en estos momentos. Necesitaba contarlo ya porque yo de estas cosas ya sabéis que no hablo…Lo quiero y el a mí, pero vamos a tener que querernos como amigos. Su familia conmigo ha sido encantadora y con mi madre aún no he hablado…”, ha sentenciado roto de dolor.