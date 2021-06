Terelu Campos se pronuncia tajante tras la última polémica de Rocío Flores

Rocío Flores se encuentra en el punto de mira. El pasado martes, la hija de Rocío Carrasco mostró una actitud de lo más tensa en el plató de ‘Supervivientes: tierra de nadie’. Espacio donde explicó bastante molesta que se está haciendo “una campaña de acoso y derribo” contra Olga Moreno, pareja de Antonio David Flores. De hecho, señaló a Belén Rodríguez como una de las principales personas que están haciendo mella en el concurso de la participante como consecuencia del revuelo generado por el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Terelu Campos, que es amiga íntima de Rocíito y uno de sus grandes apoyos, se ha manifestado este sábado en ‘Viva la Vida’ y ha dado su opinión sobre la actitud de la joven.

«Me parece muy bien que todo el mundo tenga prontos, pero el pronto tiene que valer para todo el mundo. O justificamos los prontos de todo el mundo o no justificamos ninguno», ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos durante su intervención en el citado programa. Además, ha hecho hincapié en que si la nieta de ‘La más grande’ había tomado la decisión por voluntad propia de estar en un plató de televisión tiene que acarrear con todas las consecuencias. «Si yo entro en el juego de la televisión y de comentar un ‘reality’, entro en el juego para todo. Para las cosas que me gustan y las que me repatean», ha añadido reflexiva.

Por otro lado, la hermana de Carmen Borrego ha señalado que esa era la única “realidad” y que si hay algunos aspectos que no le gustan que debe “aguantarse”. «Esto es lo que hay y no me victimizo», ha relatado la colaboradora. Durante la emisión de esta entrega presentada por Emma García, los tertulianos han comentado que la joven puede no estar atravesando un buen momento personal, y que por ese motivo hay ocasiones en las que toca fondo. Suso Álvarez, ha opinado que quizás le vendría bien apartarse durante un tiempo de la televisión, y Terelu ha dudado de que esto fuera posible. “Me llama la atención que creas eso», ha asegurado la hija de María Teresa Campos.

La madre de Alejandra Rubio, ha aprovechado este momento para mostrar todo su apoyo a su compañera, Belén Rodríguez, quien este viernes respondió a Rocío Flores en el ‘Deluxe’. «Mi amiga Belén Rodríguez no se inventa que está siendo presionada para que no esté y no dé su opinión. Mi apoyo incondicional a Belén Rodríguez», ha sentenciado.

Ana María Aldón, que ha estado presente en el programa, también ha querido dar su visión de los últimos acontecimientos sobre la hija de Rocío Carrasco. “Yo conocí a Rocío Flores en Supervivientes, anteriormente no tenía un contacto asiduo. Me sirvió el concurso para conocerla. Rocío Flores tiene un momento que es súper dulce, simpática, adorable, que la quieres que achuchar y otros momentos que te pone malos gestos… Tiene momentos de arranque», ha dicho.