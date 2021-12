María Teresa Campos en el punto de mira. Hace tan solo unas horas Kiko Hernández destapaba que se había encontrado un “material comprometido” de la que fuera ‘reina de las mañanas’ en Telecinco. Una inesperada noticia que se dio a conocer en Sálvame este martes. 24 horas después, el colaborador ha vivido un tenso momento en el plató cuando ha coincidido con Carmen Borrego.

Kiko se ha mostrado disgustado por la situación y así lo ha hecho saber. Tanto es así que ha terminado abandonado el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. “Si hablas dices que le das la razón a Alejandra Rubio y a Terelu Campos y que Carmen queda en una posición tremenda”, ha afirmado el presentador. “Yo entiendo que haya gente que pueda mentir y que lo haga como una cosa normal. Si a mí no me afecta, me da igual, pero si me afecta y con una amistad, entonces ya la has cagado porque yo antepongo mis amistades ante mis nuevas amistades. Si tú por limpiarte el trasero vas a meter porquería desde hace mucho tiempo con un amigo mío…”, ha empezado diciendo Kiko mientras se podía escuchar de fondo a Carmen Borrego decir que “no es así”.

“Yo con esa persona -hace referencia a un trabajador de la mudanza que hizo su madre hace escasas semanas- la pido responsabilidades y me pongo hecha una fiera, no contigo. Cuando él me dice que le cuente, le respondo que no puedo contarle nada. Le digo que le pregunte a Kiko que es a quien le ha llegado la información. Le comento que es Kiko quien lo ha contado porque es a quien se lo han mandado”, ha explicado Carmen. No contento, Hernández niega esta versión de su compañera de programa.

Un vecino de la localidad de Molino de la Hoz se puso en contacto con Kiko Hernández para darle información privilegiada. Resulta que, se encontró material que pertenece a María Teresa Campos, entre las cosas halladas había fotografías, docuementos privados, contratos de televisión, entre otras cosas. Esto sucede semanas después de que la presentadora hiciera la mudanza hacia su nueva vivienda situada en Aravaca, muy cerca de donde vive su hija, Terelu Campos. Por este motivo, Carmen Borrego exige una explicación a aquellos trabajadores que formaron parte de la mudanza y que, además pertenecen al círculo más cercano de Kiko Hernández, que fue quien recomendó dicha empresa.

Kiko Hernández se ha molestado porque lo ocurrido podría repercutir en la amistad con su amigo, y no ha sido hasta después de una larga conversación con Carmen cuando han llegado a un entendimiento. Borrego, no ha aguantado y ha terminado llorando y pidiendo disculpas a Kiko, pues todo esto ha sido un malentendido que han solucionado con un abrazo.