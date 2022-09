El verdadero motivo por el que Rocío Carrasco va a cambiar la inscripción de la tumba de su padre

Rocío Carrasco ha vuelto a la carga. Fue el pasado martes, día 6 de septiembre, cuando finalmente Telecinco optó por estrenar en abierto la segunda entrega de la docuserie de la hija de Rocío Jurado: En el nombre de Rocío. En ella, la ex de Antonio David Flores prometía hablar largo y tendido sobre cuál es la verdadera relación con algunos de los miembros de su familia mediática, algo que no ha gustado en absoluto a los otros protagonistas en cuestión.

En esta primera entrega, Rocío quiso tomar el testigo de su padre, Pedro Carrasco, para hablar en su nombre. De esta manera, desmentiría muchas de las acusaciones y testimonios que ha dado Raquel Mosquera en directo, avivando aún más un conflicto que no parece tener fin a corto plazo. Prueba de ello son las últimas palabras que ha pronunciado la madre de Rocío Flores, en las que ha hecho referencia al texto que aparece reflejado en la lápida bajo la que descansan los restos mortales del boxeador: “Aquí yace el gran broxeador Pedro Juan Carrasco García. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible. Tu esposa y familia no te olvidan”. Una frase con la que no parece estar muy de acuerdo Rocío, razón por la que prefiere no visitar la tumba de su progenitor.

Cuando la cadena le ha mostrado unas imágenes de la tumba del onubense, la ex del exguardia civil no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre sus ojos al recordar que en ese mismo punto también se encuentran los cuerpos de sus abuelos descansando: “Esa inscripción la pone ella sin decirme absolutamente nada y sin tener el más mínimo respeto por los que están dentro de esa lápida. Allí también están enterrados mis abuelos”, dice, dispuesta a remover cielo y tierra para que la inscripción del panteón finalmente acabe cambiando a su gusto: “Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar y lo voy a hacer con el consentimiento de mis tíos, sobrinos y familia. Esa sí es su familia. Ese panteón hoy por hoy es mío. Ahí están mis abuelos y mi padre y ahí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido”, advierte Rocío directamente a la peluquera y sin ningún pudor.

Por si fuera poco, y para poner punto final al tema, Carrasco ha querido hablar públicamente sobre cómo era la verdadera relación entre la que fuera colaboradora de Viva la vida y el deportista: “La tumba no sé si la cuida. Al que está dentro no lo cuidó y no se preocupó por su salud ni por lo que le pasaba. Se preocupó de dar buena imagen en televisión, de una pareja feliz y enamorada, pero lo machacó”, zanjaba, lanzando ataques además para defenderse de los que Raquel le había hecho durante las últimas semanas: “Tonta y cortita eres tú”, la dedica.