Marta Riesco: «Me quiero casar ya y tener hijos con Antonio David»

Marta Riesco no ha querido faltar a la premier de la película After, amor infinito, que ha tenido lugar en Madrid. Una cita con el amor en la que la periodista se ha mostrado feliz: “Para persona enamorada yo y no podía faltar a una película romántica”, ha explicado la reportera, que ha confesado que no quería perderse el estreno por nada del mundo. “Amor infinito es lo que yo he hecho, apostar por el amor ante toda la adversidad. Creo que debería estar en el cartel de la película”, ha confesado entre risas a las cámaras de la Agencia Gtres, a las que ha atendido de manera muy amable.

A punto de que acabe el mes de agosto, la periodista se ha mostrado feliz y encantada ante los próximos meses. Después de una etapa complicada, en las últimas semanas, la reportera se encuentra en uno de sus mejores momentos. Atrás han quedado los rumores y las crisis de pareja con Antonio David Flores, con el que ha disfrutado de un verano de ensueño, tal como ella misma ha dejado ver en distintas publicaciones en sus redes sociales.

Con una gran sonrisa, Marta Riesco ha confesado que está muy feliz y muy enamorada de Antonio David Flores, al que no ha dejado de alabar: “Antonio David es una persona increíble, nada que ver con lo que se ha descrito”, ha dicho la reportera. Marta habla de él como el amor de su vida: “Me quiero casar con él y tener hijos”, ha sentenciado, aunque reconoce que todavía no se ha arrodillado, pero que es algo que ocurrirá. “Quiero casarme cuanto antes”, ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)



La reportera ha recalcado que está en una de sus mejores etapas: “Estoy súper feliz, súper tranquila y espero que esto se quede así mucho tiempo que hemos pasado un verano increíble”, ha dicho. La pareja ha podido disfrutar de unos días de descanso tranquila y no ha dudado en compartir su felicidad con sus seguidores: “He pasado el mejor verano de mi vida, quería disfrutar de mi amor libremente y lo hemos pasado fenomenal. Yo soy un circo y él es otro circo así que lo hemos pasado increíble”, ha sentenciado.

Sobre sus presuntos desencuentros con Rocío Flores tras conocerse la relación de Marta y su padre, la reportera asegura que ya han cerrado capítulo: “Con Rocío Flores ahora estamos fenomenal, hemos limado asperezas y nos hemos arreglado”, ha revelado. De hecho, recientemente se pudo ver a la colaboradora disfrutando de un concierto en el Festival Starlite de Marbella con su padre y su novia.

Aunque los últimos meses han sido difíciles para ella, Marta reconoce que se encuentra cada vez mejor, aunque sigue en tratamiento psicológico: “Estoy tomando antidepresivos, sigo con mis pastillas y mi psicólogo, pero espero dejarlos en septiembre”, ha dicho la periodista.