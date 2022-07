Como cada miércoles, las revistas más conocidas del panorama nacional han llegado a los kioscos llenas de la actualidad más candente. En primer lugar, y aunque la Princesa Leonor ha cobrado todo el protagonismo de una de ellas, han llamado especialmente la atención las imágenes que corroboran que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia siguen juntos tras haber superado una crisis. Por otro lado, Irene Rosales también ha acaparado el primer plano al llevar a cabo una de sus entrevistas más sinceras. Y entre tanto, algunas famosas como Olga Moreno y Ana Rosa Quintana ya disfrutan de algunas de las playas del país, al igual que lo hacen Antonio David Flores y Marta Riesco, más enamorados que nunca.

¡Hola! ha querido hacer hincapié en la semana histórica para la Familia Real. Y es que, después de haber estado al pie del cañón por la Cumbre de la OTAN, los Reyes y sus hijas han viajado hasta Cataluña para entregar los galardones de los Premios Princesa de Gerona. Una ocasión muy especial para la Princesa Leonor, que ha cobrado todo el protagonismo con un cambio radical al más puro estilo lady que no ha pasado desapercibido. Por si fuera poco, este medio también se ha hecho eco de la crisis de pareja de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, la cual habrían conseguido superar con creces y ya disfrutan juntos de la temporada estival sin problema alguno.

En segundo lugar, Irene Rosales ha hablado largo y tendido en Lecturas sobre la relación que a día de hoy mantiene su marido con Isabel Pantoja. Y es que, al parecer, la tonadillera no habría tenido una muy buena relación con su nuera, razón por la que la excolaboradora ha dado una serie de declaraciones que no han dejado indiferente a nadie: “Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko (…) No voy a perdonar que mi suegra no llame a mis hijas”, ha asegurado. Además, también ha aprovechado para lanzar un dardo a Isa Pantoja, confirmando que “la ha atacado para herir a su hermano”.

Semana ha sacado a la luz una de sus portadas más veraniegas, con dos caras en la misma página que son lo más parecido al yin y el yang. Y es que, aunque se ha hecho eco del primer verano de soltera de Olga Moreno en el que la ganadora de Supervivientes luce cuerpazo con un bikini naranja, por otro lado también ha publicado unas imágenes inéditas de Antonio David Flores y Marta Riesco en las que se comen a besos en medio de la playa.

Para poner el broche de oro a la jornada, Diez Minutos ha compartido con su audiencia las fotografías exclusivas del primer baño del verano de Ana Rosa Quintana tras finalizar el tratamiento por el cáncer de mama que padece. En las instantáneas en cuestión, la presentadora parece estar plenamente feliz y con muchas ganas de retomar su vida laboral, algo que ella misma ya admitió durante su última aparición pública con motivo de la fiesta de su productora.