La misteriosa ‘desaparición’ de Ainhoa Armentia en pleno arranque estival

El verano ya ha comenzado, y cada vez son más los famosos que se dejan ver por algunas de las costas más destacadas del panorama nacional. Este es precisamente el caso de Iñaki Urdangarin. El exduque de Palma ha querido dar el pistoletazo de salida a la época estival viajando nada más y nada menos que en Formentera, una de las islas más exclusivas del archipiélago balear.

En las imágenes publicadas, puede verse como el ex de la Infanta Cristina disfruta de unas vacaciones junto a sus hijos, Pablo y Miguel, con quienes ha aprovechado las altas temperaturas propias de la zona, las aguas cristalinas, y cómo no, algunos de los chiringuitos más conocidos. Un tiempo de ocio en el que a los tres protagonistas se les ha podido ver muy a gusto antes de que todos ellos tengan que retomar sus quehaceres, aunque ha llamado especialmente la atención un detalle. Este no es otro que la ausencia de Ainhoa Armentia.

Pese a que, desde que salieron a la luz las instantáneas en plena playa de Biarritz de la pareja, no se han separado ni un instante, lo cierto es que ya son varias las semanas en las que no se han dejado ver de manera conjunta. Una actitud con la que dejan entrever que quizá hayan optado por poner tierra de por medio en este inicio vacacional, para después llevar a cabo una escapada más romántica o simplemente para disfrutar de sus respectivos hijos en destinos diferentes.

Sea como fuere, lo cierto es que resulta un tanto extraño ver a la que se ha convertido en la pareja del año tanto tiempo separada, más aún teniendo en cuenta que eran inseparables y que poco les importaba ya lo que opinaran los medios de comunicación sobre su recién estrenado romance.

¿Semana Santa 2.0?

Sabiéndose que la pareja no pasó la Semana Santa en conjunto, todo apunta a que también han decidido dar comienzo al verano de una manera separada. En esa ocasión, Urdangarin se quedó en Vitoria con su hijo Miguel, que recientemente volvía de Londres. Por su parte, Armentia se ceñía a su plan tradicional, viajando hasta Alicante, provincia donde tiene una casa. Es habitual ver a Ainhoa disfrutar de la playa junto a sus dos hijos y otros familiares, así que, con la llegada del calor y del buen clima de la zona mediterránea, quizá haya optado por desplazarse allí temporalmente para así evitar el foco mediático y centrarse en pasar tiempo con sus pequeños, algo que ya hizo durante los días previos al domingo de Resurrección.

El apartamento en cuestión de Ainhoa estaría ubicado en Alfaz del Pi, contando con 48 metros cuadrados. Se trataría de una vivienda familiar que se suma a las arcas de la vitoriana junto a otra casa en la capital de Álava, de la cual ella posee un 67%, siendo el porcentaje restante de su todavía marido, Manuel Ruiz.