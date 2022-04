La Semana Santa es una de las épocas más especiales para los creyentes, y si no, que se lo digan a Antonio Banderas. Es habitual ver al actor acudiendo a su Málaga natal para disfrutar de las tradicionales procesiones propias de la fecha. Y es que, el intérprete es nada más y nada menos que mayordomo de María Santísima de Lágrimas y Favores. Un papel al que él mismo hace frente con total naturalidad y sin intento alguno de llamar la atención, pese a ser uno de los rostros más conocidos que acuden a la ciudad andaluza para vivir la magia de la Semana Santa en primera persona.

En esta ocasión, además de haber vivido las procesiones muy de cerca, Banderas ha ejercido como perfecto anfitrión. Y es que, el actor ha invitado a su balcón a una de las estrellas internacionales más reconocidas de los últimos tiempos: Kerem Bürsin. Aunque la amistad entre ambos no era conocida por sus respectivos fans, ha sido el propio protagonista de Love is in the air quien ha compartido un storie en su Instagram con Antonio en el que corroboraba que entre ambos existe una estrecha relación. En la imagen en cuestión, los dos actores aparecen tomándose una foto mientras el turco aprovechaba para agradecer al intérprete español por su buen trato durante su estancia en la Costa del Sol: “¡Muchas gracias por tu hospitalidad! ¡Una experiencia increíble! Hasta la próxima”, escribía Bürsin. Una muestra de cariño a la que correspondió más tarde el malagueño en su cuenta personal, publicando también una foto con el de Estambul: “Un placer compartir contigo tradiciones milenarias de mi pueblo natal. ¡Siempre bienvenido, querido Kerem!”, apuntaba. Por su parte, Kerem respondió a la instantánea, visiblemente emocionado ante lo que había vivido: “¡El placer ha sido mío! Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal Málaga ha sido algo increíble, y compartir esto contigo un honor”, sentenciaba.

Esta ha sido la segunda vez que el actor turco ha acudido a Málaga en este 2022. La anterior ocasión tuvo lugar durante el pasado mes, con motivo del Festival de Cine de Málaga. Una cita de lo más especial en la que tuvo oportunidad de acercar posturas con Banderas, al confesarse un fiel seguidor suyo por su interpretación en El Zorro. Tanto es así, que la conexión entre ambos fue instantánea, llegando incluso a planear encuentros como el que ha tenido lugar esta Semana Santa: “Ser capaz de verte actuar en vivo es algo que nunca olvidaré y celebraré siempre. Gracias por ser tan generoso, inspirador y tener un corazón tan bondadoso”, indicaba Bürsin, dejando entrever que, aunque había sido la primera vez que había viajado a España, no sería la última. Y así ha sido, ya que su vuelta no se ha hecho esperar y ha ocurrido esta misma Semana Santa, donde ha podido conocer mejor las tradiciones más arraigadas al país de la mano de Antonio Banderas, que ha actuado como perfecto embajador para dar a conocer su tierra en todos los rincones del planeta.