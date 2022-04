La relación entre Antonio Banderas con el actor turco Kerem Bürsin traspasa fronteras. Tanto es así, que el protagonista de Love is in the air ha regresado a Málaga un mes después de acudir al emblemático Festival de Cine que se celebra cada año en la ciudad andaluza, nada más y nada menos que para convertirse en el invitado de excepción del actor español durante la tan celebrada Semana Santa malagueña, una festividad religiosa que Banderas nunca se pierde y que este año ha cobrado una especial relevancia, además de por ser la primera que se celebra después de dos años de parón a causa de la pandemia, porque ha ejercido de perfecto anfitrión para su queridísimo invitado, del cual ha presumido en redes sociales.

Y es que, tal y como ha compartido el cantante y productor , la pasada noche del Jueves Santo salió a un exclusivo balcón de la calle Larios de Málaga para disfrutar, con su novia, Nicole Kimpel, y su invitado, de las procesiones previstas para ese día. Horas antes de que cayese la noche, Banderas quiso alardear de ese encuentro furtivo en sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que, acompañado por Nicole, posó para la cámara con el intérprete turco: “Con Kerem Bürsin disfrutando de la Semana Santa en Málaga”, escribió junto a la instantánea.

Pero esto no fue todo, a mitad de la noche, los aclamados actores quisieron ser protagonistas de un selfi con vistas al paso del Jueves Santo que estaba teniendo lugar en ese preciso momento, que, como era de esperar, ha dado mucho de qué hablar. “Un placer compartir contigo tradiciones milenarias de mi pueblo natal. ¡Siempre muy bienvenido querido Kerem!”, confesó Banderas en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Como no podía ser de otra manera, la reacción de Bürsin no se hizo esperar. Minutos después de que el malagueño colgase este segundo post, el turco le correspondió con unas conmovedoras palabras de agradecimiento que probaron la estrecha amistad que comparten: “¡El placer ha sido mío! Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal ha sido otra cosa y compartir esto contigo fue un honor. Gracias por tu hospitalidad y esta increíble experiencia”, afirmó dejando constancia de lo bien que se lo había pasado y de lo mucho que le ha gustado haber tenido la oportunidad de vivir, en primera persona, las tradiciones de la Semana Santa.

Muchos se preguntarán dónde está el origen de esta entrañable amistad. Pues bien, tal y como recoge la revista Lecturas, todo parece apuntar a que el punto de inflexión de esta atractiva relación se remonta al momento en el que ambos protagonizaron su primer encuentro en el teatro del Soho CaixaBank de Málaga, propiedad de Antonio Banderas, días después de celebrarse el Festival de Cine de la ciudad. En ese momento, Kerem confesó públicamente que había logrado cumplir uno de sus mayores sueños al conocer personalmente al español, al que siempre ha considerado uno de sus grandes referentes cinematográficos. Se cree que desde ahí lograron forjar una bonita amistad de la que se espera seguir sabiendo durante mucho más tiempo.