Como ocurre año tras año, la Feria de Abril ha dejado un sinfín de estampas que quedarán grabadas en el recuerdo de la historia de este festejo. Teniendo en cuenta que la pandemia provocó que Sevilla no pudiera vestirse de volantes y lunares como es habitual, muchos han sido los rostros conocidos que han viajado hasta la ciudad hispalense para disfrutar de una de sus semanas más especiales del año. Este ha sido el caso de María Ángeles Grajal, que tras haber sufrido la muerte de su marido, Jaime Ostos, ha aprovechado para refugiarse en la capital de Andalucía.

En esta ocasión, la viuda del torero no ha viajado sola. Lo ha hecho en compañía de Luismi, más conocido como “el chatarrero”. Una amistad que se desconocía dentro del panorama nacional y de la que María Ángeles ha querido desvelar más detalles: “Hace mucho años, Jaime era íntimo amigo suyo”, admitía, dejando entrever que la buena conexión entre ambos surgió hace ya cierto tiempo gracias al padre de Jacobo Ostos. No obstante, Grajal no se presentó en la Feria únicamente con Luismi, sino que lo hizo acompañada de unos cuantos amigos más.

Visiblemente afectada aún por la pérdida de su marido, María Ángeles asintió tímidamente cuando los reporteros allí presentes le preguntaron si le gustaría que su hijo estuviera acompañándola en una semana tan emotiva en Sevilla: “Lo estoy pasando fatal”, aseguraba. No obstante, prefirió guardar silencio con respecto a otros temas, como el de la última polémica de Ana María Aldón, aunque lo que sí tiene claro es que ni la diseñadora ni Ortega Cano están dispuestos a poner fin a su matrimonio pese a los rumores que han girado en torno a ellos.

En un intento por animar a la que fuera esposa de su amigo, Luis Miguel Rodríguez acudió a los aledaños de la Maestranza de Sevilla para ver una tarde de toros en un coche de caballos junto a ella y a otros amigos. Haciendo gala de sus buenos modales, el empresario no dudó en bajar del carro el primero para ayudar a Grajal a bajar, ya que esta era una tarea que se le complicaba aún más al estar enfundada en un traje de flamenca. Una vez bajaron tanto ellos como el resto de sus amigos, se dispusieron a caminar hacia la plaza, donde pudieron compartir su pasión por la fiesta taurina y disfrutar de su amistad. Aún así, “el chatarrero” prefirió no pronunciar palabra alguna sobre su amistad con María Ángeles, evitando que sus declaraciones pudieran dar a entender algo que no fuera real, más aún después de haber gritado a los cuatro vientos que su amiga estaba guapísima con su vestido de Feria.

Aunque tanto uno como otro aseguraron que hace ya tres décadas desde que nació su amistad, lo cierto es que tan solo se rieron cuando los periodistas hicieron referencia a la posibilidad de que surgiera la chispa entre ellos, lo que indica que tal vez no estén cerrados a que eso ocurra en un futuro.