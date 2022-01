Una triste noticia irrumpía de manera sorprendente durante la tarde del sábado. Desde Viva la vida se hacían eco del fallecimiento de Jaime Ostos a los 90 años a consecuencia de un infarto. El torero se encontraba de viaje con su esposa y algunos amigos en Colombia, enclave en el que ha pasado las vacaciones de Navidad a golpe de baile, visitas turísticas y buenos momentos que quedarán grabados en la retina de sus seres queridos para siempre.

Colaboradores del programa se pusieron en contacto con los hijos del diestro, concretamente con Jacobo, que sin dudarlo y haciendo gala de su simpatía, entró por teléfono en el espacio de Telecinco para dar algunos detalles sobre la repentina muerte de su padre y sobre cómo se sentía después de haber conocido la noticia. Fue en ese momento cuando Jacobo se rompió en pleno directo al recordar la figura de su padre y admitir que había sido un shock todo lo acontecido en las últimas horas. Una reflexión que también compartió con los reporteros de Gtres durante esa misma tarde: “No puedo coger el teléfono a nadie, solo dar las gracias a la gente que me está escribiendo. Me es imposible ahora mismo”, se justificaba visiblemente apenado. Sin apenas poder articular palabra, el hijo de Ostos se sinceró sobre cuál es su pensamiento con respecto a Jaime: “Lo voy a recordar como una gran persona, un gran hombre y un gran padre”, finalizaba.

Apenas 24 horas después de la muerte del diestro, Jacobo va reuniendo fuerzas para responder a los distintos medios de comunicación que se ponen en contacto con él. Emma García fue ayer la encargada de dirigir la llamada telefónica en la que él era protagonista. Un momento en el que sintió muy arropado por el equipo de Viva la vida y quiso agradecerlo públicamente: “Os lo agradezco, se merece esto y mucho más. Han sido unas últimas horas felices, quitando que no me tenía al lado, ha estado con sus amigos, con mi madre y con su gente”, declaraba. “Hasta el día de ayer estaba bailando y había varios vídeos de ellos en Cartagena, en Bogotá… Por fuera estaba bien pero son casi 91 años y es ley de vida, supongo. Le dejé en el aeropuerto hace unos días y he estado hablando con él por llamadas mientras mi madre me mandaba fotos en la playa, con los amigos comiendo, en Nochevieja…”, contaba sin poder contener las lágrimas.

Por si fuera poco, Jacobo también aseguró que no era consciente de lo sucedido hasta dos horas después de que se diera a conocer la noticia: “Hasta hace 5 minutos no había derramado ni una lágrima porque no me lo creía, pero cuando piensas que no vas a volver a verle…”, expresaba al romperse a llorar echando la vista atrás y rememorando la vitalidad que caracterizaba a su padre: “Estaba muy bien, imaginaros coger un vuelo e irse a Colombia, pero supongo que por la edad y por lo que ha pasado en los últimos años, al final todo tiene su final. Como me ha dicho mi madre, ha muerto sin dolor, ha sido un infarto cuando se ha despertado, rodeado de gente excepto de sus hijos”, aclaró.