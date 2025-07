La muerte de Michu, la ex de José Fernando Ortega, ha desencadenado en una batalla familiar televisada. Tras el fallecimiento, la familia Ortega Mohedano se desplazó hasta Arcos de la Frontera para despedir a la gaditana y, sobre todo, para brindar apoyo a la pequeña Rocío, cuyo futuro es incierto.

Fruto de su relación, Michu y José Fernando dieron la bienvenida al mundo a su unigénita, Rocío, que hasta el momento vivía permanentemente con su madre ya que su padre sigue ingresado en un centro debido a sus adicciones. Por ello, el fallecimiento de la ex nuera de Ortega Cano ha reabierto una guerra entre el clan.

Michu y José Fernando en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante mucho tiempo, Michu recorrió varios platós de televisión para, a cambio de un rédito económico, hablar sobre su situación con su familia política, con la que se reconcilió recientemente tras años distanciados. Sin embargo, ahora es su hermana Tamara la que, al día siguiente de su entierro, viajó hasta Madrid para sentarse en TardeAR y destapar los supuestos desprecios de la familia Ortega Mohedano en este difícil momento.

Nada más lejos de la realidad, Tamara puso el foco en Gloria Camila, de la que dijo que nunca se había hecho cargo de su sobrina, por lo que no entendía su insistencia de que la menor pasara tiempo con ellos. Tras varias apariciones en la pequeña pantalla dejando en un mal lugar al clan de Rocío Jurado, la hermana de José Fernando ha dado un puño en la mesa y ha advertido a Tamara sobre una posible demanda.

Gloria Camila desenmascara a Tamara

Para poner fin a esta situación, Gloria Camila -que siempre ha tenido una especial devoción por su sobrina-, ha tomado una drástica decisión para pararle los pies -o, al menos, intentarlo-, a Tamara, la ex nuera de su hermano.

Desde hace varios meses que Gloria Camila forma parte del equipo de colaboradores de TardeAR. Inevitablemente, tras la muerte de su ex cuñada, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha tenido que hacer frente en directo a declaraciones de la hermana de Michu que no dejaban en buen lugar ni a ella ni a su familia. Aunque en un principio la joven prefirió no entrar en esta batalla mediática, lo cierto es que finalmente ha tenido que defenderse y contar su versión sobre su relación con su sobrina Rocío, que es lo que más le duele.

Tamara, hermana de Michu, en TardeAR. (Foto: Telecinco)

Es por ello que Gloria ha tomado la decisión de demandar a Tamara: «Esto son las faltas de respeto que he dicho. Está bien que todo el mundo tiene derecho de venir y hablar. Dicho esto, lo siento. No voy a entrar en nada más. Yo sé mi relación con esa personita y no debería exponerla tanto. No voy a contestarle, sé mi verdad, sé cómo soy y no tengo que demostrarle nada a nadie. Dicho esto, voy a emprender acciones legales contra Tamara. Me voy a mantener en mi sitio como colaboradora pero nada más».

Además, ha aclarado que su hermano José Fernando -a su vez ex cuñado de Tamara-, es consciente de las medidas que va a tomar, del que ha recibido su beneplácito: «Yo a quien le he pedido permiso es a su padre que es mi hermano, ya que es su hija. Con las personas que iba a estar y con la abuela. La niña tiene un padre y es a quien le tengo que pedir la autorización».