De la crisis de Anabel al dardo de Jorge Javier a Olga Moreno: estalla la gala de ‘Supervivientes’

Hace ya más de dos meses desde que Supervivientes dio su pistoletazo de salida, razón por la que los sentimientos de los participantes están a flor de piel. Son varias semanas de concurso, y cada vez más las ganas de todos ellos de ver a sus seres queridos en un intento por controlar los nervios y que el hambre no se apodere de ellos.

Entre todos los inconvenientes que supone la estancia en Honduras, se ha sumado uno más a la vida de Anabel Pantoja. Este no es otro que su relación con Yulen Pereira, que pese a que pudiera parecer consolidada ya, aún atraviesa ciertas crisis que hacen que la sobrina de la tonadillera se hunda por completo. En esta última ocasión, Jorge Javier Vázquez mostraba en plena gala unas imágenes en las que la influencer recriminaba al espadista que hubiera permanecido alejado del grupo durante una mañana en los Cayos Cochinos a consecuencia de una discusión con su pareja. Algo que no gustaba nada a la prima de Kiko Rivera, que llegó incluso a amenazar a su compañera Ana Luque con querer abandonar la isla por este encontronazo. No obstante, todo quedó en un susto, y por el momento, la pareja sigue afrontando el reality contra viento y marea, y pese a las opiniones negativas de algunos de los participantes allí presentes.

Como no podía ser de otra manera, Kiko Matamoros aprovechó la sucesión de imágenes para arremeter duramente contra su compañera de Sálvame y contra el deportista, llegando a dar a entender que la colaboradora habría intentado pactar con algunos compañeros las nominaciones: “Ayer hasta última hora estuvo intentando negociar con nosotros un acuerdo. Como no ha habido acuerdo de ningún tipo, luego vino a cambiar cromos para que no votáramos a Yulen. Mira cómo te caías tú ayer a última hora, ya no había que salvarte a ti, solo había que salvarle a él (…) Ella tiene mucho miedo de que se vaya su novio, su pareja o lo que sea”, expresaba el padre de Laura Matamoros. Algo que no gustó nada a la propia Anabel, que rebatía los argumentos del también concursante al apuntar que eran “medias verdades”.

Este pequeño incidente tuvo lugar tan solo unos minutos antes de celebrar la expulsión, en la que Ignacio, Nacho y Mariana se jugaban su continuidad en el reality más extremo de Telecinco. Finalmente fue esta última quien abandonaba la palapa para poner rumbo a Playa Parásito, donde tendrá que batirse en un duelo final con Marta Peñate en el que solo una de ellas podrá seguir viviendo la experiencia hondureña.

Tensión en plató

Por su parte, Jorge Javier Vázquez no quiso desaprovechar el directo de Supervivientes para hacer una reflexión sobre lo que ocurría durante el día anterior. Mientras Rocío Carrasco lo daba todo a golpe de canción con Henry Méndez en Sálvame Mediafest, Olga Moreno compartía una fotografía en sus redes sociales con el hijo de la más grande: “Las cosas no suceden de manera casual, ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación en la noche en el Mediafest y se la veía pasándoselo muy bien, y qué curiosidad que la ganadora de Supervivientes del año pasado colgaba una foto con el hijo de Rocío Carrasco (…) Mientras la madre ríe y se lo pasa bien en la tele trabajando, yo me quedo con su hijo aquí que soy una buena compañía y una buena cuidadora. ¿Cómo se llama eso?”, se preguntaba el presentador, criticando el movimiento de la ex de Antonio David Flores de manera rotunda.