Anabel Pantoja y Yulen Pereira dan rienda suelta a su pasión en plena noche hondureña

Han pasado ya casi dos meses desde que Supervivientes 2022 diera su pistoletazo de salida. Ocho semanas en las que han pasado de todo, habiendo estado muy presentes los rifirrafes entre los concursantes, e incluso los romances. Este es el caso de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Y es que, pese a que parecía que la sobrina de la tonadillera viajaba a Honduras habiendo dejado una parte de su corazón en Pozo Izquierdo bajo la custodia de Omar Sánchez, lo cierto es que su situación sentimental habría dado un giro de 180 grados durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Los días pasaban en el reality, y con ellos, los sentimientos de ambos participantes iban in crescendo, razón por la que no pudieron aguantar más y se sinceraron al máximo. Ahí fue cuando la influencer aprovechó la oportunidad de expresar al espadista todo lo que sentía, admitiendo este que también había llegado a experimentar cierto cariño por la colaboradora de Sálvame, hasta el punto de considerar que quiere tenerla en su vida.

Desde ese preciso instante, muchas han sido las muestras de cariño que se han dedicado el uno al otro, sin importarles las cámaras que había a su alrededor. Se han dado besos, abrazos, y gestos de lo más amorosos con los que dejaban entrever que lo suyo iba viento en popa. Y ahora, han querido dar un paso más allá que no ha estado exento de polémica.

Durante la última gala de Supervivientes, el programa hizo públicas unas imágenes en las que Anabel y Yulen se acercaban en mitad de la noche como nunca antes. Un encuentro de lo más inesperado con el que daban rienda suelta a la pasión bajo la atenta mirada de todos los espectadores y los familiares y colaboradores de plató, que no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Quien también pudo ver la escena fue Arelys, la madre del espadista, que aunque no ha sido muy partidaria de este romance, ha intentado quitar hierro al asunto en todo momento: “Le han pillado, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Por lo menos ya se ha quitado el sambenito de soso”, declaraba. Algo que no terminaba de convencer a Lydia Lozano, que salía en defensa de su compañera de programa: “Hombre, quieto está. La que se mueve es Anabel”, confesaba, obteniendo la respuesta inmediata de la progenitora del concursante: “Vuelvo a repetirte, no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él. Lo he dicho ya mil veces”.

¿Madre a corto plazo?

Aprovechando el revuelo de la situación, Anuar y Marta Peñate también han hablado sobre la relación entre Anabel y Yulen. Lo han hecho en Playa Parásito, donde ambos convivieron los últimos días hasta que el hermano de Asraf fue expulsado definitivamente: “Yo creo que va a salir un hijo en los Cayos Cochinos. Tienen varios viajes planeados, a París, Nueva York e Ibiza (…) Están para casarse. Según Anabel, ella nunca ha querido ser madre, pero ahora dice que sería capaz de tener un hijo con Yulen”, desvelaba el participante. ¿Cómo le habrá sentado todo esto a Omar Sánchez?