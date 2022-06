‘Supervivientes 2022’: La apasionada noche de Anabel Pantoja y Yulen

Anabel Pantoja y Yulen por fin han dado rienda suelta a su pasión. Después de varias semanas en las que los coqueteos entre ambos eran algo constante, con la reunificación de los dos grupos la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista han podido respirar tranquilos.

La separación de la pareja hace unos días a diferentes playas ha intensificado la situación. A pesar de que ninguno de los dos ha ocultado que entre ellos han surgido sentimientos especiales, ahora ya los han dejado fluir. De hecho, antes de pasar esta noche juntos, Yulen se sinceró con Anuar sobre cómo se sentía: «Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya. Tengo que estar con ella», reconocía el deportista, mientras que la prima de Kiko Rivera no dudó en escribirle una sincera carta en la que reflejaba sus sentimientos: «Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo, has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe». Unas palabras que dejaban más que claro que entre ellos había algo más que una bonita amistad.

Fue Anabel Pantoja la que inició el coqueteo entre ambos y, a pesar de que algunos apuntaban a que los sentimientos de Yulen no eran sinceros y que lo que estaba haciendo era asegurarse su papel en el programa, parece que la realidad es muy diferente.

Este fin de semana, durante el espacio Conexión Honduras se han mostrado las imágenes de la pareja revolcándose bajo el saco de dormir. En el vídeo se puede ver perfectamente el movimiento del saco en mitad de la playa, así como las miradas de la pareja a su entorno, quizás buscando las cámaras. A la mañana siguiente, la propia Anabel ha dicho que ha dormido muy bien con una gran sonrisa.

A pesar de que no se ha comprobado si la pareja ha mantenido relaciones sexuales completas, sí que ha habido besos y caricias. Es más, también se han besado mientras se daban un baño y Yulen ha asegurado que va a pasar esta semana feliz. Anabel, por su parte, ha asegurado que le ha gustado mucho el beso, mientras que el deportista ha confirmado sus ganas de pasar tiempo con ella, pero fuera de la isla y alejados de las cámaras: «Quiero ya estar fuera de aquí, contigo, que aquí no se puede hacer nada», ha dicho.

La reacción de Omar Sánchez

A pesar de que el que fuera marido de Anabel Pantoja no participa en el reality, su nombre está ligado a la historia de la colaboradora y Yulen Pereira. No hay que olvidar que la pareja se separó de manera repentina solo cuatro meses después de casarse y que la ruptura es muy reciente. De hecho, para Omar no está siendo fácil ver a su exmujer revolcándose con Yulen, tal como aseguró en una entrevista en Sábado Deluxe.

Después de que se hayan emitido las imágenes de la prima de Kiko Rivera con Yulen, el surfista se ha pronunciado en las redes: «A veces lo mejor que puedes hacer es mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. La verdad siempre sale al final», ha publicado en su perfil.