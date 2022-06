Isabel Pantoja, emocionada y agradecida con sus fans durante su aterrizaje en Jerez

Después de unos días frenéticos, toca volver a la realidad. Era el pasado día 21 de mayo cuando Isabel Pantoja cambiaba Cantora por el aeropuerto de Jerez con el objetivo de viajar hasta Argentina, el destino en el que daría pistoletazo de salida a su gira por Latinoamérica. Durante estos días, la madre de Kiko Rivera ha podido actuar en Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima en las que han sido unas de sus actuaciones más polémicas tanto por lo que suponía su vuelta al foco mediático, como por los numerosos dardos envenenados que ha lanzado a sus hijos.

Hace escasos minutos desde que la intérprete de Marinero de luces ha pisado tierra española, concretamente en Jerez de la Frontera, donde ataviada de pies a cabeza con un look completamente gris, Isabel ha lucido unas gafas de sol y mascarilla que impedían ver su rostro y las primeras impresiones que sentía tras haber triunfado al otro lado del charco. Como era de esperar, decenas de periodistas aguardaban a su llegada para preguntarle cómo le había ido en este viaje, pero la tía de Anabel Pantoja ha optado por guardar silencio y continuar su rumbo en compañía de su hermano e inseparable compañero de vida, Agustín. Pero si algo ha llamado la atención, es que se ha mostrado muy agradecida y emocionada por el cariño que estaba recibiendo por parte de sus fans.

Si algo ha marcado el viaje de la que fuera esposa de Francisco Rivera a Latinoamérica, han sido los numerosos contratiempos que se ha visto obligada a afrontar. En primer lugar y pese a que estaba previsto su aterrizaje en Argentina, finalmente el avión en el que estaba montada hizo su parada final en Montevideo, Uruguay, a consecuencia de la imposibilidad de seguir con el trayecto por la niebla de la capital argentina. Es por ello que a la tonadillera no le quedó más remedio que coger un ferry para llegar a Buenos Aires, del que salió por la puerta de mercancías para distanciarse del resto de pasajeros en un intento por evitar que la prensa la fotografiara. Y es que, más tarde pudo saberse gracias a Leticia Requejo que Isabel había vetado a los medios de comunicación españoles, aceptado únicamente de cara a sus conciertos las acreditaciones de profesionales locales.

Pero este no es el único contratiempo al que Isabel Pantoja ha tenido que enfrentarse estos días. Cuando parecía que iba a llevar a cabo su último concierto de su visita a Latinoamérica, concretamente en Perú, la exconcursante de Supervivientes tenía que abandonar el hotel en el que se alojaba ante el protocolo de seísmo, evitando así que cualquier problema meteorológico pudiera ponerla en peligro. Pero lo cierto es que todo quedó en un susto, y tiempo después la cantante regresó a su habitación para seguir descansando y continuar con su plan, que no era otro que no salir si no era por causas estrictamente profesionales.

Por otro lado y durante su estancia, también ha podido saberse el motivo por el que Isabel no habría concedido entrevista alguna, ya que estaría inmersa en los preparativos a un próximo documental enfocado en las actuaciones de Latinoamérica y cómo ha sido su día a día allí.