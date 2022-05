Anabel Pantoja está viviendo una nueva etapa de su vida tras su ruptura de Omar Sánchez. La expareja se daba el ‘sí, quiero’ el pasado mes de octubre en La Graciosa y, unos meses después la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba en Sálvame que se había “desenamorado” y que la decisión de terminar con su relación fue de ella. Pese a que mantienen una excelente relación han tomado caminos separados. Ahora, la influencer se encuentra, por segunda vez, en Supervivientes, reality en el que ya ha batido un nuevo récord, ya que la primera vez que pisó Honduras no duró más de dos semanas.

Esta vez, todo ha cambiado y la colaboradora de televisión lo está dando todo, aunque ha tenido una semana complicada y no solo por el hambre y las condiciones climatológicas a las que se tiene que enfrentar, sino por la ausencia de su gran aliado en el concurso. Se trata de Yulen, el deportista que le ha robado el corazón, aunque de momento, solo hablan de amistad, han creado una bonita relación que puede que llegue a algo más, ya que el propio participante ha llegado a tener palabras muy afines acerca de la creadora de contenido.

Tras una semana separados, este jueves, nada más comenzar la gala, Jorge Javier Vázquez gastaba una broma a Anabel y le decía que se quedaría en Cayo Paloma ella sola porque tendría que enfrentarse a ese nuevo reto sola. En ese momento, la prima de Kiko Rivera se derrumba y es entonces cuando aparece por detrás Yulen. Inmediatamente ambos concursantes se funden en un cálido abrazo y no paran de decirse lo mucho que se han echado de menos durante estos días en los que no han podido compartir el mismo espacio.

Instantes después, han escuchado un vídeo en el que Pereira se deshacía en halagos hacia su compañera. «Anabel Pantoja es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto… Antes mi prototipo eran las chicas del norte, rubias, ojos claros, altas, pechugona, culona. Ahora estoy cambiando un poco el estereotipo. Ahora me fijo más un poco en morenas, con más acento, más afrodisiacas, más salvajes… Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer», ha comentado Yulen.



Con un brillo en los ojos por el momento que estaba viviendo, Anabel ha dicho que «yo pensaba que no me echaba de menos, que se había olvidado de mí». «Pero por qué dices esas cosas», ha insistido el ganador de la medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima. Desde que comenzara el concurso se ha podido ver como ambos han compartido momentos en los que han derrochado la gran afinidad que tienen.