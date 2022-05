Anabel Pantoja ha dado un paso al frente. La estancia en Supervivientes está dando para mucho. Los participantes se van sintiendo más cómodos cada vez y eso se traduce en que saquen a la luz ciertos detalles de su vida hasta ahora, desconocidos. El pasado mes de octubre, la sobrina de Isabel Pantoja se daba el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez en La Graciosa. Sin embargo, tan solo cuatro meses después ponían fin a esta historia de amor. “Me he desenamorado”, dijo la influencer en Sálvame sin poder contener las lágrimas.

Aunque Anabel no ha contado todos los motivos por los que decidió continuar su vida por un camino diferente al del instructor de surf, ha sido ahora, en el reality donde ha revelado un detalle clave sobre su relación amorosa. “He tenido un par de ovarios antes de faltarle el respeto», ha explicado a sus compañeros.

Tras su enlace, Anabel Pantoja cogió un vuelo para poder estar junto a su tía, ya que días antes había fallecido su abuela, doña Ana. “Me fui a ver a mi tía, y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él», ha contado. La prima de Kiko Rivera se ha desahogado sobre este asunto y a su parecer el empresario no estuvo a la altura. Además, esa decisión fue lo que terminó de enfriar la situación que estaban atravesando.

Eso no es todo, porque la colaboradora ya explicó que ella no se sentía al cien por cien cuando pasó por el altar. Sí que lo hizo con ilusión, pero había una serie de carencias en la relación que finalmente no pudieron superar. Ante esta inesperada confesión, Anabel se ha abierto en canal. «Cuando llegue a España él no va a estar, me voy a encontrar un pastel gracioso, estará con alguien…”, ha indicado con cierta preocupación al no poder tener contacto con el exterior. “Cuando me voy ahora me lleva al aeropuerto, me ayuda a hacer la maleta…», ha contado sobre un cambio de actitud que ha notado en su expareja.

Nada más comenzar el año, la participante explicaba que: «Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido…». Por el momento, siguen manteniendo una buena relación de amistad, tal y como ellos misos han confirmado antes de que la prima de Isa Pantoja pusiera rumbo a Honduras para vivir por segunda vez esta experiencia extrema. ¿Se darán una nueva oportunidad? El tiempo lo dirá…