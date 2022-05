En peligro la continuidad de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’: Bernardo, ingresado de nuevo

La felicidad de Anabel Pantoja en Supervivientes podría verse empañada por un contratiempo inesperado. Y es que, aunque la colaboradora había cogido la segunda oportunidad que el programa le había otorgado con la mayor de las ilusiones, ésta podría frustrarse a consecuencia de un nuevo ingreso hospitalario de Bernardo Pantoja, que esta semana volvía a tener un estado grave que, de ir in crescendo, provocaría el regreso inmediato de su hija a su tierra natal.

Fue en Sálvame donde adelantaron el durísimo revés al que el hermano de Isabel Pantoja está haciendo frente. Durante la tarde del día 3, el espacio de las tardes de Telecinco sacó a la luz que Bernardo no estaba pasando por su mejor momento en lo que a salud se refiere. Un testimonio que mucho dista al que dio Merchi, la madre de Anabel, en el último programa, poniéndose en contacto con su hija y asegurándole que todo lo que giraba en torno a su padre iba muy bien: “En Sevilla todo está bien. Quédate tranquila”, aseveraba. Unas palabras que hicieron que la influencer se mostrara visiblemente emocionada, cargándose con un chute de energía positiva para continuar con su paso por el reality más extremo de la televisión nacional.

De esta manera, toda la responsabilidad recae en Merchi, que será la encargada de decidir si quiere que Anabel Pantoja se entere del nuevo problema en la salud de su padre, o si por el contrario, prefiere esperar a que éste mejore mientras que su hija permanece ajena a todo lo que pueda suceder en los Cayos Cochinos. Por su parte, la progenitora no se ha pronunciado sobre cuál será su decisión, aunque todo apunta a que tendrá que informar al programa en las próximas horas sobre cuál es el estado exacto de Bernardo y si éste impide la continuidad de su hija en Supervivientes.

Una oportunidad para darlo todo

Sería muy triste para Anabel Pantoja el hecho de tener que despedirse de Supervivientes, más aún teniendo en cuenta que ha dado el paso al frente de concursar cuando algunos de sus compañeros no confiaban en su valía. Durante sus dos primeras semanas de concurso, la colaboradora ha demostrado estar preparada para toda adversidad que se le presente en los Cayos Cochinos, coronándose como uno de los pesos pesados de la edición y llegando incluso a ser la líder de la primera gala.

No obstante, el último cambio hacia “Playa Fatal” ha hecho mella en sus fuerzas. Y es que, tras haber vivido todas las ventajas que conllevaba la estancia en “Playa Royale”, la ex de Omar Sánchez está acostumbrándose poco a poco a la situación de este nuevo paraje, en el cual les ha costado incluso conseguir fuego: “Nunca he hecho fuego, pero voy a hacer todo lo posible hasta que se ponga el sol. Es lo básico en esta isla”, decía ella misma. Y es que, en todo momento ha estado pensando en sus padres, a quienes dedicó su salto desde el helicóptero: “A mis padres para que sepan que lo que hicieron merece la pena y que estoy aquí por ellos. Os quiero”, expresaba.