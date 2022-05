La nueva vida de Omar Sánchez tras su ruptura de Anabel Pantoja

El 2022 comenzaba no de la mejor manera para Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Tan solo unos meses después de darse el esperado ‘sí, quiero’, la sobrina de Isabel Pantoja tomó la decisión de romper con el que había sido el amor de su vida. “La decisión la he tomado yo”, dijo completamente rota en Sálvame. “Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido…”, contó sobre su ruptura.

Pasaban las semanas, y tanto Anabel como Omar continuaban sus vidas en paralelo, aunque se han dejado ver en alguna que otra ocasión juntos, ya que la buena relación sigue presente, aunque no de la manera en la que estaban antes de que terminara este 2021.

Omar Sánchez, su nueva vida

Mientras la colaboradora de Sálvame se encuentra inmersa en su concurso en Supervivientes, Omar Sánchez ha tomado las riendas de su vida. El empresario publicaba en su perfil de Instagram hace unos días que había abierto una nueva escuela. “Inauguración Marcallao, Escuela-tienda. Después de más de dos años de duro trabajo y constancia abrimos Marcallao Escuela – Tienda en Arguineguín en la isla de Gran Canaria. Les invitamos a que nos visiten el próximo 21 de mayo a las 17:00h en la C/ Miguel Marrero Rodríguez 36 B – Arguineguín. Tendremos photocall, rostros conocidos, música, sorteos y muchas sorpresas”, se pudo leer en el post con el que confirmaba su extensión empresarial.

Además, se ha volcado en sus redes sociales donde reúne ya más de 200.000 seguidores a los que muestra cómo es su día a día y donde hace trabajos de publicidad, ya que ha cogido el testigo a Anabel y se ha convertido en todo un influencer.

Anabel Pantoja pone tierra de por medio

Anabel Pantoja se embarcó hace unas semanas en una nueva aventura: Supervivientes 2022. La prima de Kiko Rivera ya formó parte del elenco de concursantes del reality hace ocho años, pero por aquel entonces duró dos semanas en el concurso. Esta vez, se encuentra con mucha fuerza y tal y como reveló durante una gala a Jorge Javier Vázquez, asegura que “cerrará la Palapa con Lara Álvarez”.

La influencer ha demostrado que es dura de roer y, por el momento se ha salvado de las nominaciones, aunque hay un detalle que ha llamado especial atención y es su conexión con Yulen, otro de los participantes. Juntos han protagonizado escenas donde se puede palpar la buena sintonía que tienen.