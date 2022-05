Supervivientes está a punto de llegar a su ecuador de la edición, haciendo que los concursantes estén viviendo la parte más dura física y mentalmente del concurso. Una experiencia que se está haciendo cuesta arriba para Anabel Pantoja, que ha visto el abandono como una opción viable, tal y como lo hizo en 2014, cuando decidió poner punto y final a su aventura en Honduras. Así lo ha confirmado Socialité, asegurando que la sobrina de Isabel Pantoja se habría puesto en contacto con el equipo del programa para activar el protocolo de abandono.

Al parecer, la televisiva tendría muchos motivos para poner fin a su concurso, como por ejemplo su separación de Yulen. Tal y como ha avanzado el programa de Telecinco, la prima de Kiko Rivera no estaría soportando estar lejos del esgrimista, lo que le habría llevado a tomar esta drástica decisión. Asimismo, su cambio de ubicación a Cayo Paloma le estaría trayendo infinidad de recuerdos, pues fue en esa isla cuando el año pasado se reencontró con Omar Sánchez, que concursó en la pasada edición de supervivencia. Dos situaciones que no han ayudado a su estado de ánimo dentro de la isla.

Según ella misma ha relatado en las últimas nominaciones, su corazón y su mente estarían divididos entre Canarias y Sevilla, lo que podría suponer darle una segunda oportunidad al que un día fue el amor de su vida. “Soy yo quien toma la decisión. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido”, confesó revelando el por qué de su separación tan solo cuatro meses después de haberse dado el ‘sí, quiero’. Ahora, la expareja mantiene una relación de amistad, sin embargo, Pantoja está preocupada por lo que se pueda encontrar al regresar a España: “Él no va a estar, me voy a encontrar un pastel gracioso. Estará con alguien…”. Sea como fuere, la realidad es que el recuerdo de Omar ha hecho estragos en su concurso.

«Está todo preparado para una posible marcha de Anabel por abandono. En estos momentos sabemos que está mal, que está planteándose la idea de marcharse. Esperemos que pueda recapacitar, cambiar de opinión y decir que se queda en la isla. Acaba de pasar sus horas más bajas sin Yulen y echando de menos a Omar. Esperemos que no lo haga, pero, ya te digo, está todo preparado”, ha explicado Laura Rogié, la periodista encargada de cubrir la información para el espacio televisivo citado. Tras conocerse la noticia, la conductora de Socialité, María Patiño, no ha podido evitar mostrar su enfado y ha querido lanzarle un contundente mensaje: “Me dan ganas de presentarme en Honduras y decirle a Anabel Pantoja, mirándola a los ojos, que es importante que las mujeres estemos solas y aprendamos a estar con nosotras mismas”.

La decisión definitiva de la colaboradora de Sálvame se conocerá esta noche, en Conexión Honduras. Mientras, Iban García, corresponsal de Mediaset desplazado hasta el país caribeño para dar las últimas noticias, ha dado pequeñas pinceladas de lo que está siendo el concurso para Anabel, afirmando que esta habría sufrido “importantes episodios de agobio”, además de no estar “encontrando su sitio” en el nuevo grupo que el reality show le ha asignado.