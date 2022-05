‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’, en la que se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado de la edición. Además, durante la gala los concursantes se jugaron el liderazgo en la prueba semanal. No obstante, este jueves no hubo nominaciones.

Conducida por Jorge Javier Vázquez, fue la última gala para Juan Muñoz como concursante. De esta manera, se convertía en el nuevo expulsado, mientras que Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Kiko Matamoros fueron salvados por la audiencia.

Alejandro Nieto fue el primero en salvarse, el segundo Kiko Matamoros y el tercero Ignacio de Borbón. Tras conocer su expulsión, el concursante se despidió de sus compañeros con unas palabras de cariño y agradecimiento.

«Estoy muy contento de haber participado y haber compartido estos días con mis compañeros que son insuperables y haber aprovechado esta experiencia inolvidable que se llama ‘Supervivientes», exclamó Juan antes de despedirse de todos ellos.

Tras ser expulsado, Juan se despide de sus compañeros con palabras de agradecimiento ❤ 🌴 #SVGala5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Rq20ynYuVV — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2022

«A todos en general, pero especialmente a mi equipo que han estado muy cerca. Hay una palabra que no se me va a olvidar en la vida y se la dedica a mi querida Ana Luque: Te I love you, os I love you», exclamó el concursante antes de abandonar la playa,.

Unos instantes después, Jorge Javier comunicó a Juan que tendría que quedarse en el palafito hasta el próximo domingo, cuando se dará a conocer el nombre del nuevo expulsado. De esta forma, hasta que se conozca la decisión de la audiencia, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz convivirán juntos en ‘Playa Parásito’

El próximo domingo se conocerá el nombre del tercer expulsado oficial de la edición. Éste tendrá que regresar a España, tal y como hicieron Charo Vega y y Rubén Sánchez, quienes ya se encuentran de vuelta tras haber vivido la experiencia de sus vidas.

Por otro lado, este jueves no hubo nominaciones debido a la nueva estrategia de la cadena. Telecinco ha decidido emitir este viernes una nueva entrega de ‘Supervivientes 2022’, en la que los concursantes se enfrentaran a las nominaciones, para competir en audiencia con su principal competencia, Antena 3, que este viernes emite la final de la segunda edición de ‘El desafío’.