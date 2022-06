‘Supervivientes 2022’: de la nueva expulsada al romanticismo entre Anabel Pantoja y Yulen

Como cada jueves, la gala de Supervivientes ha llegado a Telecinco cargada de novedades protagonizadas por los concursantes que aún siguen viviendo aventuras en los Cayos Cochinos. Teniendo en cuenta que todos ellos llevan ya más de un mes en Honduras, son cada vez más frecuentes las disputas entre ellos, las cuales están ocasionadas tanto por la convivencia como por rencillas del pasado.

Todas las miradas estaban puestas en Kiko Matamoros, Nacho Palau y Marta Peñate. Los tres se jugaban su continuidad en el reality más extremo de Telecinco, y aunque la mayor parte de los participantes se posicionó a favor de la exconcursante de La Isla de las Tentaciones, lo cierto es que la audiencia es quien siempre tiene la última palabra. Los espectadores decidieron que la ex de Lester fuera quien abandonara Playa Royale y Playa Fatal para viajar hasta Playa Paraíso, donde el próximo domingo se descubrirá si es ella quien merece seguir con su concurso, o si por el contrario, es Desi quien lo seguirá haciendo después de que la gente le diera una segunda oportunidad.

En sus últimos minutos con el resto de sus compañeros, Marta Peñate quiso lanzar un mensaje de agradecimiento: “Me voy y me cae bien el 80% del grupo reality. ¡No me voy descontenta! Yo quiero irme con mi novio pero si me marcho a otro sitio, como por ejemplo, el Palafito, quiero decir algo: volveré”, prometía la recién expulsada, aclarando que una de las que peor le caen de todos es Tania Medina: “Me caen todos bien menos Tania. No te puedo ni ver, me caes fatal. Mi pena es no haber salido nominada contigo”, decía, muy tajante, la novia de Tony Spina.

La verdad sale a la luz

A escasos días de comenzar el concurso, la organización tuvo bastantes dudas sobre la procedencia del fuego que habían, supuestamente hecho, el grupo de Anuar, Kiko Matamoros o Anabel Pantoja, entre otros. Finalmente, el hermano de Asraf pudo demostrar en menos de 24 horas que era capaz de encender la llama en la costa hondureña, despejando los rumores. Lo que tal vez no pudo llegar a imaginar es que unas semanas más tarde, el colaborador de Sálvame sería el encargado de destapar lo que se llevaba augurando desde un primer momento: la trampa que hicieron a la hora de encender fuego. Por su parte, la audiencia, con un 91% de votos, ha decidido “castigar” a Beno haciéndole encargado de cuidar las llamas.

Tensión amorosa a punto de resolverse

La separación a distintas playas ha hecho que Yulen y Anabel Pantoja no puedan ocultar más su amor. La sobrina de la tonadillera y su compañero no tienen ya reparo en admitir que entre ellos han florecido sentimientos que van más allá de la amistad. De hecho, el espadista aprovechó para sincerarse con Anuar: “Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya. Tengo que estar con ella”, admitía. Por su parte, la prima de Kiko Rivera le escribía una carta con los sentimientos a flor de piel: “Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe”. ¿Cómo acabará esta historia?