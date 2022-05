Suenan campanas de boda en el romántico reencuentro entre Kiko Matamoros y su novia en Honduras

La estancia en Honduras no está siendo nada fácil para Kiko Matamoros. Pese a que el colaborador de Sálvame afrontaba este reto con la mayor de las ilusiones, lo cierto es que las condiciones extremas por las que están pasando tanto él como el resto de concursantes han hecho que sus fuerzas vayan flaqueando con el paso de los días, hasta el punto de llegar a plantearse su continuidad en Supervivientes.

En un momento tan bajo de ánimo como el que estaba viviendo el ex de Makoke, nada mejor que la visita de su novia para demostrarle que puede con todas las adversidades que se le están cruzando en el camino. Es por ello que, durante la noche del pasado día 15, la pareja protagonizó una de las escenas más románticas desde que comenzó el reality. Y es que, la joven viajó nada más y nada menos que a los Cayos Cochinos con el objetivo de dar una sorpresa a su novio, aunque en un primer momento con quienes se encontró fue con los compañeros de Kiko en playa Fatal, que no dudaron en enseñar la localización a su nueva inquilina.

Momentos previos a su reencuentro con Marta, Matamoros era elegido como el más gruñón del grupo, una decisión que le acarrearía consecuencias. Así se lo comunicaba Ion Aramendi, confirmándole que estaba obligado a pasar unas horas en un pequeño espacio de tierra para demostrar sus dotes como superviviente sin ayuda de sus compañeros. Algo que no ha gustado en absoluto a Kiko y que realmente tan solo se trataba de una pequeña broma para darle la sorpresa más esperada de su concurso. Cuando el colaborador se disponía a recoger sus cosas para cumplir penitencia, la influencer se escondía detrás de una palmera para después abalanzarse sobre su novio y darle un emotivo abrazo en el que no pudieron evitar que las lágrimas cayeran sobre sus respectivos rostros mientras se decían “te amo”.

Después de que Kiko admitiera que éste había sido “el mejor regalo de su vida”, el presentador no dudó en preguntarles sobre sus futuros planes de boda. Una cuestión para la que Matamoros se ha sincerado al máximo, dejándose llevar por el momento: “Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en público, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí”, confesaba, visiblemente emocionado y provocando así la felicidad instantánea de su novia.

Durante su visita, Marta López quiso recordarle a su pareja su gran labor en el concurso: “Tienen un valor increíble y un reconocimiento por estar aquí”, admitía. Y entre tanto, el padre de Laura Matamoros se encontraba en una burbuja romántica de la que le era difícil salir: “Estoy tan enamorado que era como que me faltaba una parte de mí, saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace superfeliz”, señalaba el colaborador, despidiéndose de su novia con la energía completamente renovada y dispuesto a darlo todo de cara a las próximas semanas.