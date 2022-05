Carlota Corredera se reencuentra con ‘Sálvame’ en su momento laboral más atípico

Poco se ha sabido de Carlota Corredera desde que se despidió de Sálvame de manera totalmente inesperada. La gallega formó parte de un baile de sillas protagonizado por la cadena, y aunque en un primer momento aseguraron que este cambio se debía a un movimiento de la presentadora hacia otro programa, lo cierto es que aún no se sabe nada de ese nuevo espacio de Telecinco al que haría frente.

No obstante, Carlota no parece preocupada por este distanciamiento del foco televisivo y así lo demuestra en cada una de sus apariciones públicas. Ella misma aseguró que se tomaba su adiós a Sálvame como unas vacaciones, un descanso que está aprovechando para llevar a cabo planes que probablemente en otra ocasión no habría podido disfrutar. Y es que, después de haber viajado nada más y nada menos que a Tanzania y a Kenia, la presentadora ha vuelto a la capital para reencontrarse con algunas personas del pasado.

A través de una publicación reciente de Instagram, la de Vigo ha dejado ver cuál ha sido su última cita a sus más de 400 mil seguidores. Esta ha tenido lugar en un conocido municipio cercano a Madrid, donde se han reunido Carlota, Terelu Campos y María Patiño. En la imagen en cuestión se puede ver cómo las tres disfrutan de una agradable velada con algunos cócteles, aprovechando el buen tiempo y aclarando que su amistad sigue intacta pese a no formar parte ya del mismo elenco televisivo: “Os quiero pequeñitas #encuentrosquetedanlavida #másquecompañerasamigas”, escribía Corredera en su post, que en cuestión de instantes consiguió más de 6.000 “me gusta” y los comentarios de algunos de sus fans, admitiendo lo mucho que la echan de menos cada tarde.

La despedida más emotiva

Han pasado ya más de dos meses desde que La Fábrica de la Tele emitía un comunicado en el que afirmaba su decisión de prescindir de Carlota Corredera en el programa de las tardes de Telecinco, razón por la que el 25 de marzo tuvo lugar uno de los días que probablemente ni la productora ni la gallega esperaban que llegaría. En esa fecha fue la despedida de la presentadora del programa, la cual contó con un montón de sorpresas para ella por parte de sus compañeros de equipo. Por otro lado, Alberto Díaz y David Valldeperas también decían adiós a su puesto como directores del espacio, y aunque este último estuvo presente en varios programas posteriormente en virtud de colaborador, lo cierto es que poco más se ha vuelto a saber sobre la trayectoria profesional de ellos.

Tras varias semanas de parón a nivel laboral y televisivo, se espera que Carlota dé cabida al “nuevo e ilusionante reto” que su productora tenía guardado para ella. Así lo desvelaron ellos mismos a través de un comunicado, asegurando que se trataba de “una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento, y que dirigirá y presentará ella misma”. ¿Se convertirá en la competencia de los que un día fueron sus compañeros?