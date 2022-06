Kiko Matamoros, al borde del llanto al enviar un tierno mensaje a su hija Anita en directo

Han pasado ya dos meses desde que los concursantes de Supervivientes pusieron rumbo a Honduras para vivir una de las experiencias más extremas de sus respectivas vidas. Ocho semanas que han estado marcadas por las idas y venidas, el hambre, los enfrentamientos propios de la convivencia, y cómo no, por la nostalgia hacia los seres queridos que los participantes dejaron en España sin saber exactamente cuándo les volverían a ver. Y es que, aunque algunos de ellos se han mostrado televisivamente muy ajenos a todo lo relacionado con sus familias, lo cierto es que la distancia ha hecho que añoren ciertas situaciones, como ocurre en el caso de Kiko Matamoros.

Era durante la última gala de Tierra de Nadie del espacio de Telecinco donde el colaborador de Sálvame se enfrentaba al puente de las emociones, una sección en la que tenía que ir andando sobre unas plataformas de madera ubicadas en el mar, mientras a su paso iba “deshaciéndose” de ciertos lastres que podrían haber llegado a condicionar su vida personal y, por consiguiente, su paso por el concurso. Un momento de lo más emotivo para la audiencia y para el protagonista, que se sinceraba como nunca frente a las cámaras para llevar a cabo una serie de confesiones totalmente desconocidas para los espectadores.

Una vez completó la prueba y pudo fundirse en un abrazo con Lara Álvarez, en la plataforma en la que estaba la presentadora también le esperaban una serie de pergaminos que provocarían su emoción definitiva. Todos ellos contenían palabras de sus hijos: Diego, Laura, Irene y Lucía, que habían aprovechado la buena relación que existe entre ellos para reunirse y dedicar un mensaje que terminaría haciendo aparecer las lágrimas de su progenitor: “Os quiero muchísimo a todos. Me hacéis muy feliz, estoy muy orgulloso de vosotros y espero ayudaros todo lo que esté en mi mano y compensaros lo que no os he dado suficientemente”, decía el ex de Makoke, dejando entrever que la sorpresa había conseguido tocar su corazón.

¿Y el quinto?

Aunque cuatro de sus hijos habían decidido escribir un pergamino a Kiko, faltaba un quinto, el de Anita Matamoros, con quien el novio de Marta López Álamo no tiene muy buena relación. No obstante, Lara Álvarez le dio la oportunidad de enviarle un mensaje para limar asperezas, y quién sabe si llevar así a cabo un acercamiento cuando éste abandone Honduras: “Lo único que espero es que mi hija sea feliz, que separa que para quererla no tengo que tenerla al lado. La quiero como quiero a cualquiera de mis hijos. Cuando necesite algo voy a estar ahí, quiera ella o no quiera ella. No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya. La llevo en el corazón y todos los días me acuerdo de todos. Que lo sepa”, sentenciaba. Unas palabras que Matamoros pronunciaba visiblemente apenado y al borde del llanto, zanjando así un tema que, a juzgar por su expresión, espera que tenga solución de aquí a un futuro cercano.