No son buenos momentos para Lara Álvarez. A pesar de estar disfrutando de su programa favorito como presentadora de Supervivientes, un duro y triste recuerdo ha ensombrecido su experiencia. Hace justo un mes, preparando su viaje a Honduras, la televisiva tuvo que hacer frente a una de las pérdidas más dolorosas que ha vivido en los últimos años. Su compañero de vida y mejor amigo, Choco, fallecía a los 12 años. Y es que, tal y como ella misma ha demostrado en sus redes sociales, sus perros siempre han sido parte de su familia, un pilar fundamental para ella, su “amor eterno”.

“Choco. 08/05/10 – 26/03/22.”, publicó por aquel entonces. Solía presumir tanto de él como de Lúa, su otra perra, con fotos en el campo, en la playa, en general viviendo su día a día con ellos. Choco era el mayor, un gran compañero de aventuras que le acompañó durante tantos años y Lúa, un boyero de Berna, llegó a su vida hace cosa de un año. En un directo de Instagram donde pudo conectarse con sus más de dos millones de seguidores antes de dar el pistoletazo de salida al reality show de supervivencia, Lara se sinceró y habló abiertamente de esta pérdida: “Es un sentimiento muy profundo el de la conexión con los más peludos de la casa. Es un duelo complicadísimo que yo también estoy viviendo con Choco”.

Un triste final que ocurrió poco antes de que la televisiva pusiera rumbo a Honduras y ahora, en el ecuador del programa, no ha podido evitar recordarle. Junto a un vídeo de los dos en la montaña, donde juegan, se dan besos y caricias, Lara ha escrito unas emotivas palabras: “SIEMPRE conmigo, para SIEMPRE en mí”. Un precioso post de homenaje a su compañero que ha acompañado con la canción de Merche, Te espero cada noche: “Yo te espero cada noche y te sueño todo el día. Y el pensarte me alborota, pero eso ya es cosa mía. Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí. Y no aguanto que me digan que esto puede tener fin”. La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo a la televisiva, que se encuentra devastada desde que anunció la noticia. “Sólo quien ha pasado por eso sabe lo que se siente” o “Os disteis mucho cariño y disfrutasteis mucho tiempo juntos, fueron felices y esos recuerdos no se borran” han sido algunos de los mensajes de ánimo de sus más fieles seguidores.

Y es que, Lara Álvarez siempre ha confesado el amor que siente por Choco, un labrador color chocolate que le ha regalado los mejores años de su vida. Si bien es cierto que este vivía en la casa que tienen ahora los padres de la periodista en Asturias, esta aprovechaba cada momento para desplazarse hasta allí y estar junto a él. Tras doce años disfrutando del cariño y la lealtad de su fiel amigo, la televisiva ha tenido que decirle el adiós definitivo a ‘su señor inglés’, como ella misma le llamaba. Sin embargo, Choco siempre estará presente en su corazón y en su memoria.