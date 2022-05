Lara Álvarez vuelve a estrenar soltería mientras comparte ‘reality’ con su ex

Lara Álvarez vuelve a estrenar soltería. La presentadora habría optado por poner tierra de por medio al decidir tomar un camino diferente al de Davide Rey, el italiano nacido en Milán con el que trabaja en Supervivientes y que también era su pareja hasta hace tan solo unos meses. Una ruptura de la que no han trascendido más detalles y que solo deja clara una cosa: que la de Gijón sigue sin compromiso.

Además de ser una de las experiencias laborales más destacadas de Lara como profesional de la comunicación, el reality más extremo de Telecinco propició el acercamiento con el que hasta hace nada era su novio: Davide Rey. Y es que, ambos coincidieron en los Cayos Cochinos donde ella ejerce como perfecta copresentadora mientras que él desempeña otras labores relacionadas también con la aventura. Pero lo cierto es que el romance caribeño ha llegado a su fin, siendo la periodista la que habría optado por esta decisión durante el pasado mes de febrero, embarcándose así en la experiencia de Honduras de manera solitaria pese a estar compartiendo terreno con su ex.

La revista ¡Hola! ha sido la encargada de sacar a la luz esta impactante información, dejando entrever que los seguidores de Álvarez no volverán a ver imágenes de la asturiana en compañía de Davide, que aunque mantuvieron su relación en la más absoluta hermeticidad, no pudieron evitar ser fotografiados dando un paseo por la sierra de Guadarrama durante el pasado mes de enero y sin llegar a imaginar que ese sería uno de los últimos momentos que compartirían juntos.

Ya en el medio citado y durante su ruptura con Andrés Velencoso, Lara expresó cuáles eran sus pensamientos en el ámbito sentimental: “Creo que soy una persona que tiene las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo, ni pierdo el tiempo, ni hago perder el tiempo al de enfrente. Tengo treinta y tres años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta”, explicaba de manera clara y contundente, dejando entrever que no tiene preocupación alguna de no encontrar el amor de cara a un futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)

Una nueva edición y nuevas vivencias

Con el paso de los años, Lara Álvarez se ha consagrado como uno de los rostros más visibles de Supervivientes. Desde 2015, la de Gijón lleva embarcándose en la aventura hondureña y viviéndola en primera persona junto a los concursantes y el resto del equipo en los Cayos Cochinos, y aunque en alguna ocasión han saltado los rumores sobre un supuesto cambio de programa, lo cierto es que ella ha conseguido disiparlos y demostrar que sigue al pie del cañón con Telecinco. De hecho, el próximo 29 de mayo celebrará su treinta y seis cumpleaños en compañía también de su ex y en pleno paraje natural.